Запад должен объединиться и применить санкции, чтобы Россия заплатила высокую цену, - Брок
Западные страны должны объединиться и применить санкции, чтобы цена за агрессию в отношении Украины была слишком высока для Путина.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление немецкого политика, многолетнего главі Комитета Европарламента по иностранным делам Элмара Брока в обращении к делегатам съезда "УДАРа Виталия Кличко".
"Я поздравляю вас из Германии. Я всем сердцем с вами в столь сложной ситуации. И я надеюсь, что совместными усилиями мы справимся против нападения России. За вами стоит весь Запад, который будет применять санкции против агрессивной России, чтобы Россия заплатила высокую цену. Если бы мы все вместе встали и сказали: "Цена так велика для тебя, президент Путин", - тогда удалось бы помешать вторжению. Есть ли причина, почему Путин делает так, как он делает? Он вас боится! Не военных Украины. Путин знает точно, что Украина не станет нападать на Россию. Путин точно знает, что НАТО не будет нападать на России. Путин боится, что не сможет смотреть молодым людям в глаза, которые провозглашают свободу, которые хотят иметь западную модель демократии и строить европейскую экономику. Если эта модель будет успешной, у него нет шанса применить свою модель для России. Нет никакого улучшения, таким образом Путин теряет нацию", - заявил Брок.
Он отметил, что Киев является примером европейского развития города, и пожелал успехов Виталию Кличко.
"Летом Путин дал четко понять, что он снова хочет стать великим царем и воссоздать этот колониальный союз. Современный мир говорит "Нет!". Люди в Украине решают, по какой модели они хотят жить. С кем они хотят работать. Суверенитет наций не имеет границ. Не имеет объяснения и основания, почему суверенитет Украины не может быть обеспечен. Понятно только, что мы не имеем права разрушить европейскую модель. Поэтому, Виталий, успехов в дальнейшей работе. Когда я приезжаю в Киев и вижу этот замечательный город и его развитие. Если сравнивать то время, когда ты являешься мэром, с прошлым, то хочется тебя поздравить. Потому что ты даешь такой хороший пример", - подытожил Брок.
Видеообращения к "УДАРу Виталия Кличко" по случаю съезда прислали также президент Европарламента в 2007-2009 годах Ганс-Герт Петтеринг, председатель Европейского совета 2014-2019 годов Дональд Туск, действующий федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер, вице-президент Европейской народной партии (EPP) в Европарламенте Раса Юкнявичене и другие.
Как сообщалось, 4 февраля состоялся XXV съезд политической партии "УДАР Виталия Кличко". Во время съезда было принято обращение к руководству государства о созыве Национального форума единства Украины, инициированное лидером "УДАРа" Виталием Кличко. Также во время съезда было принято обращение к международному сообществу о защите демократии и свободы и поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.
Также на XXV съезде "УДАРа" команда презентовала экономический план действий "Защита. Безопасность. Развитие", который предложила уже сегодня использовать всем, от чьих решений зависит состояние экономики Украины.
Кроме того, съезд партии "УДАР Виталия Кличко" выдвинул кандидата в депутаты Верховной Рады по 206 округу - главу Черниговской областной организации партии "УДАР", секретаря Черниговского горсовета Александра Ломако.
Также на съезде по приглашению лидера "УДАРа" Виталия Кличко выступил бывший президент Украины Петр Порошенко.
Помимо этого, вице-президент EPP в Европарламенте Раса Юкнявичене заявила, что Европа - это больше, чем просто ЕС. И Украина сегодня находится в самом центре поиска объединенной Европы. Без свободы Украины не будет свободы во всей Европе.
И глава комитета Европарламента по иностранным делам от Христианско-демократического союза, президент Европарламента в 2007-2009 годах Ганс-Герт Петтеринг направил обращение к лидеру "УДАРа" Виталию Кличко и делегатам XXV съезда партии. Европа должна не только выражать Украине поддержку, но и предоставить конкретную помощь.