Захід має об’єднатись і застосувати санкції, щоб Росія заплатила високу ціну, - Брок
Західні країни мають об’єднатись і застосувати санкції, щоб ціна за агресію щодо України була занадто високою для Путіна.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву німецького політика, багаторічного голови Комітету Європарламенту у закордонних справах Елмара Брока у зверненні до делегатів з’їзду "УДАРу Віталія Кличка".
"Я вітаю Вас з Німеччини. Я усім серцем з вами в такій складній ситуації. І я сподіваюсь, що спільними зусиллями ми впораємося проти нападу Росії. За вами стоїть увесь Захід, який буде застосувати санкції проти агресивної Росії, щоб Росія заплатила високу ціну. Якби ми всі разом встали та сказали: "Ціна така велика для тебе, президенте Путін", - тоді вдалося б завадити вторгненню. Чи є причина, чому Путін робить так, як він робить? Він вас боїться! Не військових України. Путін знає точно, що Україна не стане нападати на Росію. Путін знає точно, що НАТО не буде нападати на Росії. Путін боїться, що не зможе дивитися молодим людям у вічі, які проголошують свободу, які хочуть мати західну модель демократії та будувати європейську економіку. Якщо ця модель буде успішною, в нього немає шансу застосувати свою модель для Росії. Немає жодного покращення, таким чином Путін втрачає націю", - заявив Брок.
Він наголосив на тому, що Київ є прикладом європейського розвитку міста, і побажав успіхів Віталію Кличку.
"Влітку Путін дав чітко зрозуміти, що він знову хоче стати великим царем і відтворити цей колоніальний союз. Сучасний світ каже "НІ!". Люди в Україні вирішують, за якою моделлю вони хочуть жити. З ким вони хочуть працювати. Суверенітет націй не має кордонів. Не має пояснення та підстави, чому суверенітет України не може бути забезпечено. Зрозуміло лише, що ми не маємо права зруйнувати європейську модель. Тому, Віталій, успіхів у подальшій роботі. Коли я приїжджаю до Києва та бачу це чудове місто та його розвиток. Якщо порівнювати той час, коли ти є мером, з минулим, то хочеться тебе привітати. Тому що ти даєш такий гарний приклад", - підсумував Брок.
Відеозвернення до "УДАРу Віталія Кличка" з нагоди з’їзду надіслали також президент Європарламенту у 2007-2009 роках Ганс-Герт Петтерінг, голова Європейської ради 2014-2019 років Дональд Туск, діючий федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер, віце-президент Європейської народної партії (EPP) у Європарламенті Раса Юкнявічене та інші.
Як повідомлялося, 4 лютого відбувся XXV з’їзд політичної партії "УДАР Віталія Кличка". Під час з’їзду було ухвалено звернення до керівництва держави про скликання Національного форуму єдності України, ініційоване лідером "УДАРу" Віталієм Кличком. Також під час з’їзду було ухвалено звернення до міжнародної спільноти щодо захисту демократії та свободи і підтримки України у боротьбі з російською агресією.
Також на XXV з’їзді "УДАРу" команда презентувала економічний план дій "Захист. Безпека. Розвиток", який запропонувала вже сьогодні використовувати всім, від чиїх рішень залежить стан економіки України.
Крім того, з’їзд партії "УДАР Віталія Кличка" висунув кандидата у депутати Верховної ради по 206 округу - голову Чернігівської обласної організації партії "УДАР", секретаря Чернігівської міськради Олександра Ломака.
Також на з’їзді на запрошення лідера "УДАРу" Віталія Кличка виступив колишній президент України Петро Порошенко.
Крім того, віце-президент EPP в Європарламенті Раса Юкнявічене заявила, що Європа - це більше, ніж просто ЄС. І Україна сьогодні знаходиться у самому центрі пошуку об'єднаної Європи. Без свободи України не буде свободи у всій Європі.
І голова комітету Європарламенту у закордонних справах від Християнсько-демократичного союзу, президент Європарламенту у 2007-2009 роках Ганс-Герт Петтерінг надіслав звернення до лідера "УДАРу" Віталія Кличка та делегатів XXV з’їзду партії. Європа має не лише висловлювати Україні підтримку, але й надати конкретну допомогу.