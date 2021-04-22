Запад должен действовать сейчас, чтобы не было нового наступления РФ, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад действовать сейчас, чтобы не допустить нового военного наступления Российской Федерации. Он считает, что западные союзники должны показать свою готовность наказать Москву новыми санкциями.
Об этом Кулеба заявил в интервью Reuters.
Глава украинского МИД отметил, что сейчас нет информации о том, что Россия планирует наступление на Украину, но Запад должен действовать сейчас, чтобы это не произошло в будущем.
"У меня нет информации, чтобы утверждать, что решение о начале военной операции против Украины уже принято. Так что теперь она может идти в любом направлении. И именно поэтому реакция Запада, консолидированная реакция Запада так важна сейчас, чтобы помешать Путину ... принять это решение", - считает Кулеба.
Напомним, ранее Кулеба говорил, что Украина готова отражать российскую агрессию как политико-дипломатическим, так и военным путем.
Также РБК-Украина писало, что в Кремле назвали "красные линии", которые не должны пересекать страны Запада в отношении РФ. Среди них - вмешательство во внутренние дела Москвы, включая выборы, и оскорбления.