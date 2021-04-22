Захід повинен діяти зараз, щоб не було нового наступу РФ, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Захід діяти зараз, щоб не допустити нового військового наступу Російської Федерації . Він вважає, що західні союзники повинні показати свою готовність покарати Москву новими санкціями.

Глава українського МЗС зазначив, що зараз немає інформації про те, що Росія планує наступ на Україну, але Захід повинен діяти зараз, щоб це не сталося в майбутньому.

"У мене немає інформації, щоб стверджувати, що рішення про початок військової операції проти України вже прийнято. Так що тепер вона може йти в будь-якому напрямку. І саме тому реакція Заходу, консолідована реакція Заходу так важлива зараз, щоб перешкодити Путіну ... прийняти це рішення", - вважає Кулеба.