Запад будет отслеживать и замораживать активы российских олигархов, - Белый дом

США и партнеры будут отслеживать и замораживать активы российских компаний и олигархов, находящихся под санкциями. Для этого создают многостороннюю трансатлантическую целевую группу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом .

Создание группы, которая будет отслеживать такие активы россиян планируют на этой неделе.

"На этой неделе мы создадим многостороннюю трансатлантическую целевую группу для выявления, выслеживания и замораживания активов российских компаний и олигархов, находящихся под санкциями, - их яхт, их особняков и любых других доходов, полученных нечестным путем, которые мы сможем найти и заморозить в соответствии с законом", - говорится в сообщении Белого дома.