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Захід відстежуватиме і заморожуватиме активи російських олігархів, - Білий дім

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США, Неділя 27 лютого 2022 02:53
Захід відстежуватиме і заморожуватиме активи російських олігархів, - Білий дім Фото: активи россін відстежуватимуть і блокуватимуть на Заході (УНИАН)
Автор: Наталья Скороход

США і партнери будуть відстежувати і заморожувати активи російських компаній і олігархів, що знаходяться під санкціями. Для цього створюють багатосторонню трансатлантичну цільову групу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Створення групи, яка відстежуватиме такі активи росіян планують на цьому тижні.

"На цьому тижні ми створимо багатосторонню трансатлантичну цільову групу для виявлення, Вистежування і заморожування активів російських компаній і олігархів, що знаходяться під санкціями, - їх яхт, їх особняків і будь - яких інших доходів, отриманих нечесним шляхом, які ми зможемо знайти і заморозити відповідно до закону", - йдеться в повідомленні Білого дому.

Нагадаємо, що західні країни підготували відповідь Росії на війну в Україні. Росію відключать не тільки від банківської системи SWIFT, але і заморозять активи в Центральному банку.

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