"Заохочує тероризм ХАМАС": Нетаньягу розкритикував Стармера через Палестину

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розкритикував свого британського колегу Кіра Стармера за анонс визнання Палестини державою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

За словами Нетаньягу, Стармер заохочує тероризм угруповання ХАМАС, а також попередив, що загроза є і для Британії.

"Стармер заохочує жахливий тероризм ХАМАС і карає його жертв. Джихадистська держава на кордоні з Ізраїлем сьогодні, загрожуватиме Великій Британії завтра", - йдеться в соцмережі Х.

Він також додав, що "умиротворення джихадистських терористів завжди закінчується провалом".

"Воно провалиться і у вашому випадку", - додали на офіційній сторінці прем'єра Ізраїлю.