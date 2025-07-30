"Заохочує тероризм ХАМАС": Нетаньягу розкритикував Стармера через Палестину
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розкритикував свого британського колегу Кіра Стармера за анонс визнання Палестини державою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
За словами Нетаньягу, Стармер заохочує тероризм угруповання ХАМАС, а також попередив, що загроза є і для Британії.
"Стармер заохочує жахливий тероризм ХАМАС і карає його жертв. Джихадистська держава на кордоні з Ізраїлем сьогодні, загрожуватиме Великій Британії завтра", - йдеться в соцмережі Х.
Він також додав, що "умиротворення джихадистських терористів завжди закінчується провалом".
"Воно провалиться і у вашому випадку", - додали на офіційній сторінці прем'єра Ізраїлю.
Що передувало
Нагадаємо, у вівторок Стармер заявив, що Велика Британія визнає палестинську державу у вересні, якщо Ізраїль не зробить істотних кроків для припинення "жахливої ситуації" в секторі Газа.
У цій заяві прем'єр Британії наголосив на згоді на припинення вогню, відмову від будь-яких планів щодо анексії земель, заявлених як частина майбутньої палестинської держави, а також прихильність до довгострокового мирного процесу.
Заява Стармера про можливий крок прозвучала через кілька днів після того, як президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж визнає Палестину державою на Генеральній асамблеї ООН у вересні.
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