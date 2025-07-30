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"Поощряет терроризм ХАМАС": Нетаньяху раскритиковал Стармера из-за Палестины

Среда 30 июля 2025 02:30
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"Поощряет терроризм ХАМАС": Нетаньяху раскритиковал Стармера из-за Палестины Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал своего британского коллегу Кира Стармера за анонс признания Палестины государством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По словам Нетаньяху, Стармер поощряет терроризм группировки ХАМАС, а также предупредил, что угроза есть и для Британии.

"Стармер поощряет чудовищный терроризм ХАМАС и наказывает его жертв. Джихадистское государство на границе с Израилем сегодня, будет угрожать Великобритании завтра", - сказано в соцсети Х.

Он также добавил, что "умиротворение джихадистских террористов всегда заканчивается провалом".

"Оно провалиться и в вашем случае", - добавили на официальной странице премьера Израиля.

Что предшествовало

Напомним, во вторник Стармер заявил, что Великобритания признает палестинское государство в сентябре, если Израиль не предпримет существенных шагов для прекращения "ужасающей ситуации" в секторе Газа.

В этом заявлении премьер Британии отметил согласие на прекращение огня, отказ от любых планов по аннексии земель, заявленных как часть будущего палестинского государства, а также приверженность долгосрочному мирному процессу.

Заявление Стармера о возможном шаге прозвучало через несколько дней после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж признает Палестину государством на Генеральной ассамблее ООН в сентябре.

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