"Поощряет терроризм ХАМАС": Нетаньяху раскритиковал Стармера из-за Палестины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал своего британского коллегу Кира Стармера за анонс признания Палестины государством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

По словам Нетаньяху, Стармер поощряет терроризм группировки ХАМАС, а также предупредил, что угроза есть и для Британии.

"Стармер поощряет чудовищный терроризм ХАМАС и наказывает его жертв. Джихадистское государство на границе с Израилем сегодня, будет угрожать Великобритании завтра", - сказано в соцсети Х.

Он также добавил, что "умиротворение джихадистских террористов всегда заканчивается провалом".

"Оно провалиться и в вашем случае", - добавили на официальной странице премьера Израиля.