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Заочний арешт: закон про регулювання процедури завтра набере чинності

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Україна, Четвер 13 травня 2021 11:31
Заочний арешт: закон про регулювання процедури завтра набере чинності Фото: закон про процедуру заочного арешту опублікували в "Голосі України" (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

Закон про врегулювання процедури заочного арешту в Україні завтра набере чинності. Він набирає чинності на наступний день після оприлюднення.

Документ опублікований у виданні "Голос України".

Раніше для заочного арешту громадянина, який переховується від слідства за межами країни, потрібно було оголосити його в міжнародний розшук. Однак Інтерпол іноді відмовляє Україні в цьому.

Цей документ розширює перелік підстав для початку спеціального досудового розслідування/провадження і заочного арешту підозрюваного, який ховається від покарання за межами України:

  • якщо підозрюваний оголошений у міжнародний розшук;
  • якщо підозрюваний безпідставно ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді або суду і перебуває на території Росії або на окупованих територіях України.

Закон говорить, що в разі, якщо після початку спеціального судового провадження обвинувачений з'явився або був доставлений в суд, з цього моменту судовий розгляд триває за загальними правилами Кримінального процесуального кодексу.

Нагадаємо, раніше документ підписав глава держави Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада прийняла його у другому читанні 27 квітня. Він необхідний для розгляду в судах "справ Майдану".

До цього в парламенті говорили про побоювання нардепів, що цей закон можуть застосувати проти них самих.

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