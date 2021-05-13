Заочний арешт: закон про регулювання процедури завтра набере чинності
Закон про врегулювання процедури заочного арешту в Україні завтра набере чинності. Він набирає чинності на наступний день після оприлюднення.
Документ опублікований у виданні "Голос України".
Раніше для заочного арешту громадянина, який переховується від слідства за межами країни, потрібно було оголосити його в міжнародний розшук. Однак Інтерпол іноді відмовляє Україні в цьому.
Цей документ розширює перелік підстав для початку спеціального досудового розслідування/провадження і заочного арешту підозрюваного, який ховається від покарання за межами України:
- якщо підозрюваний оголошений у міжнародний розшук;
- якщо підозрюваний безпідставно ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді або суду і перебуває на території Росії або на окупованих територіях України.
Закон говорить, що в разі, якщо після початку спеціального судового провадження обвинувачений з'явився або був доставлений в суд, з цього моменту судовий розгляд триває за загальними правилами Кримінального процесуального кодексу.
Нагадаємо, раніше документ підписав глава держави Володимир Зеленський.
Як писало РБК-Україна, Верховна рада прийняла його у другому читанні 27 квітня. Він необхідний для розгляду в судах "справ Майдану".
До цього в парламенті говорили про побоювання нардепів, що цей закон можуть застосувати проти них самих.