UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Заочный арест Азарова позволяет начать его экстрадицию, - прокуратура

Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 20 октября, Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Это решение суда позволяет украинским правоохранителям начать процедуру экстрадиции Азарова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)", - заявили в прокуратуре.

Азарова заочно арестовали по делу о подписании так называемых Харьковских соглашений. Бывшего украинского премьера подозревают в совершении государственной измены, поскольку подписание вышеупомянутого документа позволило России усилить военное присутствие в Крыму, что способствовало дальнейшей оккупации Крымского полуострова.

Напомним, подозрение в государственной измене Азарову объявили в марте 2021 года.

А до этого СБУ открыла дело по факту подписания "Харьковских соглашений".

Читайте РБК-Украина в Google News
Николай Азаров