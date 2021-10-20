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Заочный арест Азарова позволяет начать его экстрадицию, - прокуратура

Новина українською →
Киев, Среда 20 октября 2021 19:01
Заочный арест Азарова позволяет начать его экстрадицию, - прокуратура Фото: Николай Азаров, бывший премьер Украины (kmu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 20 октября, Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Это решение суда позволяет украинским правоохранителям начать процедуру экстрадиции Азарова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)", - заявили в прокуратуре.

Азарова заочно арестовали по делу о подписании так называемых Харьковских соглашений. Бывшего украинского премьера подозревают в совершении государственной измены, поскольку подписание вышеупомянутого документа позволило России усилить военное присутствие в Крыму, что способствовало дальнейшей оккупации Крымского полуострова.

Напомним, подозрение в государственной измене Азарову объявили в марте 2021 года.

А до этого СБУ открыла дело по факту подписания "Харьковских соглашений".

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Николай Азаров
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