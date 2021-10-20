Заочный арест Азарова позволяет начать его экстрадицию, - прокуратура

Сегодня, 20 октября, Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова . Это решение суда позволяет украинским правоохранителям начать процедуру экстрадиции Азарова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

"Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)", - заявили в прокуратуре.

Азарова заочно арестовали по делу о подписании так называемых Харьковских соглашений. Бывшего украинского премьера подозревают в совершении государственной измены, поскольку подписание вышеупомянутого документа позволило России усилить военное присутствие в Крыму, что способствовало дальнейшей оккупации Крымского полуострова.