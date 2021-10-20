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Заочний арешт Азарова дозволяє почати його екстрадицію, - прокуратура

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Київ, Середа 20 жовтня 2021 19:01
Заочний арешт Азарова дозволяє почати його екстрадицію, - прокуратура Фото: Микола Азаров, колишній прем'єр України (kmu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 20 жовтня, Печерський районний суд Києва заочно арештував колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова. Це рішення суду дозволяє українським правоохоронцям розпочати процедуру екстрадиції Азарова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia)", - заявили в прокуратурі.

Азарова заочно арештували у справі про підписання так званих Харківських угод. Колишнього українського прем'єра підозрюють у вчиненні державної зради, оскільки підписання вищезгаданого документу дозволило Росії посилити військову присутність в Криму, що сприяло подальшій окупації Кримського півострову.

Нагадаємо, підозру у державній зраді Азарову оголосили в березні 2021 року.

А до цього СБУ відкрила справу за фактом підписання "Харківських угод".

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Микола Азаров
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