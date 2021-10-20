Заочний арешт Азарова дозволяє почати його екстрадицію, - прокуратура
Сьогодні, 20 жовтня, Печерський районний суд Києва заочно арештував колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова. Це рішення суду дозволяє українським правоохоронцям розпочати процедуру екстрадиції Азарова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
"Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia)", - заявили в прокуратурі.
Азарова заочно арештували у справі про підписання так званих Харківських угод. Колишнього українського прем'єра підозрюють у вчиненні державної зради, оскільки підписання вищезгаданого документу дозволило Росії посилити військову присутність в Криму, що сприяло подальшій окупації Кримського півострову.
Нагадаємо, підозру у державній зраді Азарову оголосили в березні 2021 року.
А до цього СБУ відкрила справу за фактом підписання "Харківських угод".