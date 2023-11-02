Заочно та поза термінами. Як в Україні оформити інвалідність під час війни

МОЗ пояснює, що медико-соціальна експертиза проводиться за наявності факторів, що підтверджують порушення функцій організму, тобто інвалідність. Причиною може бути захворюваннями, наслідки травм чи вроджені вади.

Для отримання інвалідності лікуючий лікар повинен оформити направлення на МСЕК (форма 088/о). При цьому не потрібно укладати з ним декларацію. Якщо пацієнт не може прибути на комісії, тоді члени МСЕК самі виїжджають для огляду до лікарні чи додому до людини.

Для спрощення проходження МСЕК уряд прийняв постанову № 225. Вона передбачає, що під час війни комісія може ухвалити рішення про інвалідність заочно, якщо людина не може прийти. На це не впливає прописка, місце проживання чи перебування людини.

Крім того, важливо, якщо повторний огляд припав на період дії воєнного стану, то він переноситься на строк не пізніше шести місяців після його скасування.

Детальніше про критерії встановлення інвалідності можна дізнатися за посиланням.

Зміни у військово-лікарських комісіях

Нещодавно Кабмін ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. Також в Україні змінили порядок проходження ВЛК.

Нещодавно МОЗ скоротило терміни проходження військово-лікарської комісії. Тепер на медогляд є всього 4 робочі дні, а на проведення аналізів та досліджень - 3 дні.

РБК-Україна раніше розповідало, які документи потрібні для проходження військово-лікарських комісій.