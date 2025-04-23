Заочна відповідь? Зеленський нагадав Трампу обіцянки у Кримській декларації

В одній з заяв Зеленський нагадав позицію першої адміністрації Трампа щодо Криму, а саме Кримську декларацію.

"Ми вдячні партнерам. Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями", - сказав він та прикріпив до заяви документ декларації.

Кримська декларація

Кримська декларація - це документ, що був оприлюднений 25 липня 2018 року Держдепартаментом США, що підтвердив невизнання анексії Криму Росією.

У заяві тодішнього державного секретаря США Майкла Помпео наголошується на тому, що Сполучені Штати відмовляються визнавати претензії Кремля на територію, захоплену силою, порушуючи міжнародне право.

Документ був виданий через десять днів після зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Гельсінкі, коли виникли побоювання, що США можуть переглянути свою політику щодо Криму.

Кримська декларація підкреслює, що Росія, шляхом вторгнення в Україну та спроби анексії Криму у 2014 році, порушила основоположний принцип міжнародного права, згідно з яким жодна країна не може силою змінювати кордони іншої.

У своїй заяві тодішній державний секретар Помпео наголосив, що США разом з союзниками та партнерами продовжуватимуть відкидати спроби Росії анексувати Крим, а також зобов'язуються зберігати цю політику до відновлення територіальної цілісності України.

"Сполучені Штати ... підтверджують свою політику своєї відмови визнавати претензії Кремля на суверенітет над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву. Разом із союзниками, партнерами та міжнародним співтовариством Сполучені Штати відкидають спробу Росії анексувати Крим і зобов’язуються підтримувати цю політику до відновлення територіальної цілісності України", - йдеться в декларації.