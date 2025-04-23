Заочный ответ? Зеленский напомнил Трампу обязательства по Крымской декларации

В одном из заявлений Зеленский напомнил позицию первой администрации Трампа по Крыму, а именно Крымскую декларацию.

"Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в частности США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями", - сказал он и прикрепил к заявлению документ декларации.

Крымская декларация

Крымская декларация - это документ, который был обнародован 25 июля 2018 года Госдепартаментом США, подтвердивший непризнание аннексии Крыма Россией.

В заявлении бывшего государственного секретаря США Майкла Помпео отмечается, что Соединенные Штаты отказываются признавать претензии Кремля на территорию, захваченную силой, нарушая международное право.

Документ был издан через десять дней после встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Хельсинки, когда возникли опасения, что США могут пересмотреть свою политику в отношении Крыма.

Крымская декларация подчеркивает, что Россия, путем вторжения в Украину и попытки аннексии Крыма в 2014 году, нарушила основополагающий принцип международного права, согласно которому ни одна страна не может силой изменять границы другой.

В своем заявлении тогдашний государственный секретарь Помпео подчеркнул, что США вместе с союзниками и партнерами будут продолжать отвергать попытки России аннексировать Крым, а также обязуются сохранять эту политику до восстановления территориальной целостности Украины.

"Соединенные Штаты ... подтверждают свою политику своего отказа признавать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой вопреки международному праву. Вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются поддерживать эту политику до восстановления территориальной целостности Украины", - говорится в декларации.