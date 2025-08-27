Заняття без стресу. 5 найкращих планшетів, які зроблять навчальний процес простішим

Apple iPad (10-го покоління)

Вартість: від 14 399 гривень

Apple iPad (10-го покоління) став одним із найкращих планшетів для студентів.

Планшет оснащений 10,9-дюймовим дисплеєм Liquid Retina з True Tone, процесором A14 Bionic, підтримкою USB-C і 5G, а також новою 12-Мп ультраширокою камерою.

Для навчання і написання текстів доступна клавіатура Magic Keyboard Folio, яка перетворює iPad на ноутбук.

Основний мінус - відсутність підтримки Apple Pencil другого покоління, проте можна використовувати стилус першого покоління або сумісні аналоги.

Ключові характеристики:

Дисплей: 10,9" Liquid Retina

Процесор: A14 Bionic

Пам'ять: 64 або 256 ГБ

Камери: 12 Мп основна і фронтальна

Підключення: USB-C, Smart Connector

Кольори: сріблястий, рожевий, блакитний, жовтий.

Apple iPad (10-го покоління) (фото: ZDNET)

Wacom One 13 Touch

Вартість: 33 999 гривень

Планшет Wacom One 13 Touch ідеально підходить для навчання цифровому мистецтву та графічному дизайну. Головна особливість - сенсорний екран з роздільною здатністю Full HD 920×1080, що підтримує 10-точкові жести для прокрутки, масштабування і панорамування.

Стилус планшета забезпечує природне відчуття малювання "як на папері", підтримує технологію розпізнавання долоні та не потребує зарядки. Пристрій сумісний з програмами Adobe, Corel Painter та іншими, і підходить студентам, яким потрібен екран для роботи з графікою.

Wacom One 13 Touch (фото: Android Police)

Samsung Galaxy Tab S9 FE+

Вартість: від 25 499 гривень

Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ пропонує багато можливостей порівняно з преміальними моделями. Пристрій працює на Android 13, комплектується стилусом S Pen і має захист від пилу та води за стандартом IP68.

Планшет оснащений батареєю 8 000 мА/год, 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення до 1 ТБ через microSD.

Для відеодзвінків передбачена фронтальна 12-Мп ультраширока камера, а для зйомки документів - основна 8-Мп камера.

Користувачі відзначають великий екран, тривалий час роботи від батареї та функції багатозадачності, включно з розділеним екраном, багатовіконним і DeX для інтерфейсу, схожого на робочий стіл.

Ключові характеристики Galaxy Tab S9 FE+:

Дисплей: 12,4"

Процесор: Exynos 1380

Пам'ять: 6 або 8 ГБ ОЗП, 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті

Камери: фронтальна 12 Мп, основна 8 Мп

Підключення: USB-C 2.0

Кольори: сірий, лавандовий, м'ятний

Вага: близько 626 г

Apple iPad Mini (7-го покоління).

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (фото: ZDNET)

iPad Mini 2024

Вартість: від 18 899 гривень

iPad Mini поєднує компактність і потужність. Модель 2024 року отримала підтримку нового Apple Pencil, трохи збільшений екран і порт USB-C для зарядки та передачі даних.

Планшет зручно використовувати для малювання або нотаток завдяки вбудованому місцю для зарядки Apple Pencil. Його легкий і компактний корпус робить пристрій зручним для перенесення до навчального закладу.

Ключові характеристики iPad Mini:

Дисплей: 8,3" Liquid Retina

Процесор: A17 Bionic

Пам'ять: 64 або 256 ГБ

Камери: 8 Мп основна, 12 Мп фронтальна

Кольори: космічний сірий, рожевий, фіолетовий, зоряний

Вага: близько 295 г

Підключення: USB-C

Час роботи батареї: до 10 годин.

iPad Mini 2024 (фото: ZDNET)

Microsoft Surface Pro 9 Microsoft Surface Pro 9

Вартість: 66 549 гривень

Surface Pro 9 поєднує планшет і ноутбук в одному пристрої, працюючи на Windows 11 і даючи змогу використовувати звичні програми, як-от Word і Outlook.

Планшет оснащений 13-дюймовим дисплеєм PixelSense Flow і підтримує процесори Intel 12-го покоління або Microsoft SQ3. Опціонально можна докупити клавіатуру Surface Pro Signature і стилус Slim Pen 2, які високо оцінені користувачами за ергономіку і чуйність.

Ключові характеристики Surface Pro 9:

Дисплей: 13" PixelSense Flow

Процесор: Intel Core i5/i7 12-го покоління або Microsoft SQ3

Пам'ять: 8-32 ГБ; накопичувач: 128 ГБ-1 ТБ

Камери: основна 10 Мп з автофокусом, фронтальна 1080p

Кольори: сапфір, платина, лісовий, графіт

Підключення: 2×USB-C, Surface Connect, клавіатурний порт, nano SIM (5G)

Вага: близько 885 г

Час роботи батареї: до 15,5 годин.

Microsoft Surface Pro 9 (фото: ZDNET)