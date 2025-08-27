Заняття без стресу. 5 найкращих планшетів, які зроблять навчальний процес простішим

Навчання може бути складним і виснажливим, особливо коли доводиться постійно носити з собою важкий ноутбук або шукати підходящі пристрої для нотаток і творчості. Сучасні планшети здатні замінити ноутбук, забезпечуючи комфортну роботу з документами, нотатками та навчальними додатками.
Про 5 найкращих моделей планшетів, які ідеально підходять для студентів і школярів, розповідає РБК-Україна з посиланням на онлайн-видання ZDNET.
Вартість: від 14 399 гривень
Apple iPad (10-го покоління) став одним із найкращих планшетів для студентів.
Планшет оснащений 10,9-дюймовим дисплеєм Liquid Retina з True Tone, процесором A14 Bionic, підтримкою USB-C і 5G, а також новою 12-Мп ультраширокою камерою.
Для навчання і написання текстів доступна клавіатура Magic Keyboard Folio, яка перетворює iPad на ноутбук.
Основний мінус - відсутність підтримки Apple Pencil другого покоління, проте можна використовувати стилус першого покоління або сумісні аналоги.
Ключові характеристики:
Вартість: 33 999 гривень
Планшет Wacom One 13 Touch ідеально підходить для навчання цифровому мистецтву та графічному дизайну. Головна особливість - сенсорний екран з роздільною здатністю Full HD 920×1080, що підтримує 10-точкові жести для прокрутки, масштабування і панорамування.
Стилус планшета забезпечує природне відчуття малювання "як на папері", підтримує технологію розпізнавання долоні та не потребує зарядки. Пристрій сумісний з програмами Adobe, Corel Painter та іншими, і підходить студентам, яким потрібен екран для роботи з графікою.
Вартість: від 25 499 гривень
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ пропонує багато можливостей порівняно з преміальними моделями. Пристрій працює на Android 13, комплектується стилусом S Pen і має захист від пилу та води за стандартом IP68.
Планшет оснащений батареєю 8 000 мА/год, 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення до 1 ТБ через microSD.
Для відеодзвінків передбачена фронтальна 12-Мп ультраширока камера, а для зйомки документів - основна 8-Мп камера.
Користувачі відзначають великий екран, тривалий час роботи від батареї та функції багатозадачності, включно з розділеним екраном, багатовіконним і DeX для інтерфейсу, схожого на робочий стіл.
Ключові характеристики Galaxy Tab S9 FE+:
Вартість: від 18 899 гривень
iPad Mini поєднує компактність і потужність. Модель 2024 року отримала підтримку нового Apple Pencil, трохи збільшений екран і порт USB-C для зарядки та передачі даних.
Планшет зручно використовувати для малювання або нотаток завдяки вбудованому місцю для зарядки Apple Pencil. Його легкий і компактний корпус робить пристрій зручним для перенесення до навчального закладу.
Ключові характеристики iPad Mini:
Вартість: 66 549 гривень
Surface Pro 9 поєднує планшет і ноутбук в одному пристрої, працюючи на Windows 11 і даючи змогу використовувати звичні програми, як-от Word і Outlook.
Планшет оснащений 13-дюймовим дисплеєм PixelSense Flow і підтримує процесори Intel 12-го покоління або Microsoft SQ3. Опціонально можна докупити клавіатуру Surface Pro Signature і стилус Slim Pen 2, які високо оцінені користувачами за ергономіку і чуйність.
Ключові характеристики Surface Pro 9:
