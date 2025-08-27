Занятия без стресса. 5 лучших планшетов, которые сделают учебный процесс проще

Учеба может быть сложной и утомительной, особенно когда приходится постоянно носить с собой тяжелый ноутбук или искать подходящие устройства для заметок и творчества. Современные планшеты способны заменить ноутбук, обеспечивая комфортную работу с документами, заметками и учебными приложениями.
Про 5 лучших моделей планшетов, которые идеально подходят для студентов и школьников, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-издание ZDNET.
Стоимость: от 14 399 гривен
Apple iPad (10-го поколения) стал одним из лучших планшетов для студентов.
Планшет оснащен 10,9-дюймовым дисплеем Liquid Retina с True Tone, процессором A14 Bionic, поддержкой USB-C и 5G, а также новой 12-Мп ультраширокой камерой.
Для учебы и написания текстов доступна клавиатура Magic Keyboard Folio, которая превращает iPad в ноутбук.
Основной минус - отсутствие поддержки Apple Pencil второго поколения, однако можно использовать стилус первого поколения или совместимые аналоги.
Ключевые характеристики:
Стоимость: 33 999 гривен
Планшет Wacom One 13 Touch идеально подходит для обучения цифровому искусству и графическому дизайну. Главная особенность - сенсорный экран с разрешением Full HD 920×1080, поддерживающий 10-точечные жесты для прокрутки, масштабирования и панорамирования.
Стилус планшета обеспечивает естественное ощущение рисования "как на бумаге", поддерживает технологию распознавания ладони и не требует зарядки. Устройство совместимо с программами Adobe, Corel Painter и другими, и подходит студентам, которым нужен экран для работы с графикой.
Стоимость: от 25 499 гривен
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ предлагает много возможностей по сравнению с премиальными моделями. Устройство работает на Android 13, комплектуется стилусом S Pen и имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP68.
Планшет оснащен батареей 8 000 мА/ч, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 1 ТБ через microSD.
Для видеозвонков предусмотрена фронтальная 12-Мп ультраширокая камера, а для съемки документов - основная 8-Мп камера.
Пользователи отмечают большой экран, длительное время работы от батареи и функции многозадачности, включая разделенный экран, многооконный и DeX для интерфейса, похожего на рабочий стол.
Ключевые характеристики Galaxy Tab S9 FE+:
Стоимость: от 18 899 гривен
iPad Mini сочетает компактность и мощность. Модель 2024 года получила поддержку нового Apple Pencil, чуть увеличенный экран и порт USB-C для зарядки и передачи данных.
Планшет удобно использовать для рисования или заметок благодаря встроенному месту для зарядки Apple Pencil. Его легкий и компактный корпус делает устройство удобным для переноски по учебному заведению.
Ключевые характеристики iPad Mini:
Стоимость: 66 549 гривен
Surface Pro 9 сочетает планшет и ноутбук в одном устройстве, работая на Windows 11 и позволяя использовать привычные программы, такие как Word и Outlook.
Планшет оснащен 13-дюймовым дисплеем PixelSense Flow и поддерживает процессоры Intel 12-го поколения или Microsoft SQ3. Опционально можно докупить клавиатуру Surface Pro Signature и стилус Slim Pen 2, которые высоко оценены пользователями за эргономику и отзывчивость.
Ключевые характеристики Surface Pro 9:
