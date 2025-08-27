RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Занятия без стресса. 5 лучших планшетов, которые сделают учебный процесс проще

Планшеты для учебы, которые смогут заменить ноутбук (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Учеба может быть сложной и утомительной, особенно когда приходится постоянно носить с собой тяжелый ноутбук или искать подходящие устройства для заметок и творчества. Современные планшеты способны заменить ноутбук, обеспечивая комфортную работу с документами, заметками и учебными приложениями.

Про 5 лучших моделей планшетов, которые идеально подходят для студентов и школьников, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-издание ZDNET.

Apple iPad (10-го поколения)

Стоимость: от 14 399 гривен

Apple iPad (10-го поколения) стал одним из лучших планшетов для студентов.

Планшет оснащен 10,9-дюймовым дисплеем Liquid Retina с True Tone, процессором A14 Bionic, поддержкой USB-C и 5G, а также новой 12-Мп ультраширокой камерой.

Для учебы и написания текстов доступна клавиатура Magic Keyboard Folio, которая превращает iPad в ноутбук.

Основной минус - отсутствие поддержки Apple Pencil второго поколения, однако можно использовать стилус первого поколения или совместимые аналоги.

Ключевые характеристики:

  • Дисплей: 10,9" Liquid Retina
  • Процессор: A14 Bionic
  • Память: 64 или 256 ГБ
  • Камеры: 12 Мп основная и фронтальная
  • Подключение: USB-C, Smart Connector
  • Цвета: серебристый, розовый, голубой, желтый.

Apple iPad (10-го поколения) (фото: ZDNET)

Wacom One 13 Touch

Стоимость: 33 999 гривен

Планшет Wacom One 13 Touch идеально подходит для обучения цифровому искусству и графическому дизайну. Главная особенность - сенсорный экран с разрешением Full HD 920×1080, поддерживающий 10-точечные жесты для прокрутки, масштабирования и панорамирования.

Стилус планшета обеспечивает естественное ощущение рисования "как на бумаге", поддерживает технологию распознавания ладони и не требует зарядки. Устройство совместимо с программами Adobe, Corel Painter и другими, и подходит студентам, которым нужен экран для работы с графикой.

Wacom One 13 Touch (фото: Android Police)

Samsung Galaxy Tab S9 FE+

Стоимость: от 25 499 гривен

Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ предлагает много возможностей по сравнению с премиальными моделями. Устройство работает на Android 13, комплектуется стилусом S Pen и имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP68.

Планшет оснащен батареей 8 000 мА/ч, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 1 ТБ через microSD.

Для видеозвонков предусмотрена фронтальная 12-Мп ультраширокая камера, а для съемки документов - основная 8-Мп камера.

Пользователи отмечают большой экран, длительное время работы от батареи и функции многозадачности, включая разделенный экран, многооконный и DeX для интерфейса, похожего на рабочий стол.

Ключевые характеристики Galaxy Tab S9 FE+:

  • Дисплей: 12,4"
  • Процессор: Exynos 1380
  • Память: 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ встроенной памяти
  • Камеры: фронтальная 12 Мп, основная 8 Мп
  • Подключение: USB-C 2.0
  • Цвета: серый, лавандовый, мятный
  • Вес: около 626 г
  • Apple iPad Mini (7-го поколения).

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (фото: ZDNET)

iPad Mini 2024

Стоимость: от 18 899 гривен

iPad Mini сочетает компактность и мощность. Модель 2024 года получила поддержку нового Apple Pencil, чуть увеличенный экран и порт USB-C для зарядки и передачи данных.

Планшет удобно использовать для рисования или заметок благодаря встроенному месту для зарядки Apple Pencil. Его легкий и компактный корпус делает устройство удобным для переноски по учебному заведению.

Ключевые характеристики iPad Mini:

  • Дисплей: 8,3" Liquid Retina
  • Процессор: A17 Bionic
  • Память: 64 или 256 ГБ
  • Камеры: 8 Мп основная, 12 Мп фронтальная
  • Цвета: космический серый, розовый, фиолетовый, звездный
  • Вес: около295 г
  • Подключение: USB-C
  • Время работы батареи: до 10 часов.

iPad Mini 2024 (фото: ZDNET)

Microsoft Surface Pro 9

Стоимость: 66 549 гривен

Surface Pro 9 сочетает планшет и ноутбук в одном устройстве, работая на Windows 11 и позволяя использовать привычные программы, такие как Word и Outlook.

Планшет оснащен 13-дюймовым дисплеем PixelSense Flow и поддерживает процессоры Intel 12-го поколения или Microsoft SQ3. Опционально можно докупить клавиатуру Surface Pro Signature и стилус Slim Pen 2, которые высоко оценены пользователями за эргономику и отзывчивость.

Ключевые характеристики Surface Pro 9:

  • Дисплей: 13" PixelSense Flow
  • Процессор: Intel Core i5/i7 12-го поколения или Microsoft SQ3
  • Память: 8-32 ГБ; накопитель: 128 ГБ-1 ТБ
  • Камеры: основная 10 Мп с автофокусом, фронтальная 1080p
  • Цвета: сапфир, платина, лесной, графит
  • Подключения: 2×USB-C, Surface Connect, клавиатурный порт, nano SIM (5G)
  • Вес: около 885 г
  • Время работы батареи: до 15,5 часов.

Microsoft Surface Pro 9 (фото: ZDNET)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
ШколаУчебный годСоветыГаджеты