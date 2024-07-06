Занепокоєння через стан Байдена зростає. ЗМІ пишуть про "напружений тиждень у Вашингтоні"

Попри те, що президент США Джо Байден пообіцяв продовжувати балотуватися, кілька демократів висловили стурбованість його станом. Один з них заявив навіть про "напружений тиждень у Вашингтоні".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
"Слухайте, я думаю, що занепокоєння зростає. Я думаю, що це буде напружений тиждень у Вашингтоні, не зважаючи на всі критичні проблеми, які відбуваються на майданчику, у країні та світі… Політика цього тижня перейде в гіпердвигун", - сказав конгресмен-демократ Майк Квіглі.
Квіглі став четвертим демократом у Палаті представників, який відкрито закликав Байдена піти у відставку, що, за його словами, було "болючим" рішенням. Квіглі приєднався до Сета Моултона, Ллойда Доггетта і Рауля Гріхальви.
Один високопоставлений помічник демократів сказав ABC News, що Байден повинен "пристебнутися на дикий тиждень".
Як зазначає видання, "у Байдена буде кілька напружених днів", оскільки він планує провести кілька передвиборних заходів у Філадельфії в неділю та прийняти саміт НАТО наступного тижня.
Наприкінці червня у США відбулися перші дебати перед виборами президента, які заплановані на листопад. Участь у них взяли головні кандидати на президентське крісло - чинний лідер Джо Байден і колишній президент Дональд Трамп.
Після них, за даними The New York Times, у Демократичній партії США заговорили про заміну Байдена іншим кандидатом на президентських виборах. Як зазначає видання, причиною цього був слабкий виступ Байдена на дебатах, нездатність висловити позицію партії та регулярні застереження.
Буквально вчора стало відомо, що донори Демократичної партії США направили чинному президенту Джо Байдену лист із закликом "закріпити свою спадщину", припинивши свою боротьбу за переобрання на другий термін.
Але в інтерв'ю ABC News Байден провал на дебатах з Дональдом Трампом пояснив "поганим епізодом", заявивши, що у нього "немає ознак якогось серйозного захворювання". До того ж він додав, що переконати його знятись з виборів може лише Господь.
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