Беспокойство из-за состояния Байдена растет. СМИ пишут о "напряженной неделе в Вашингтоне"

"Слушайте, я думаю, что беспокойство растет. Я думаю, что это будет напряженная неделя в Вашингтоне, несмотря на все происходящие на площадке критические проблемы в стране и мире… Политика на этой неделе перейдет в гипердвигатель", - сказал конгрессмен-демократ Майк Квигли.

Квигли стал четвертым демократом в Палате представителей, который открыто призвал Байдена уйти в отставку, что, по его словам, было "болезненным" решением. Квигли присоединился к Сету Моултону, Ллойду Доггетту и Раулю Грихальве.

Один высокопоставленный помощник демократов сказал ABC News, что Байден должен "пристегнуться на дикую неделю".

Как отмечает издание, "у Байдена будет несколько напряженных дней", поскольку он планирует провести несколько предвыборных мероприятий в Филадельфии в воскресенье и принять саммит НАТО на следующей неделе.