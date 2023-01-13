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Занадто рано. У Зеленського відреагували на підготовку Путіна до виборів в РФ

Фото: радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

В Офісі президента України піддали сумніву своєчасність і передбачуваність підготовки російського диктатора Володимира Путіна до президентських виборів у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка.

Подоляк висловився щодо президентських виборів у РФ у 2024 році.

"Це надто рано. Занадто оптимістично. Занадто непередбачувано. Занадто фальшиво. Актори та сюжети будуть зовсім інші... Просто дочекайтеся закінчення війни...", - запевнив він у своєму твіті.

Нагадаємо, сьогодні РБК-Україна повідомляло, що Кремль розпочав підготовку до президентських виборів у 2024 році, виходячи з того, що в них братиме участь диктатор Володимир Путін. За словами джерел, близьких до адміністрації президента, представники Кремля днями проводили відповідні консультації з експертною спільнотою. За попередніми даними, вибори ґрунтуватимуться на темі "єдності".

Як відомо, президентські вибори в Росії заплановані на 17 березня 2024 року, а виборча кампанія стартує після їх офіційного призначення у грудні 2023-го. Попередні вибори у 2018 році були призначені 17 грудня 2017 року, а російський диктатор анонсував свою участь у них 6 грудня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кремлівські політтехнологи вже почали готуватися до президентських виборів у 2024 році. Вони готують кампанію під чинного президента, а також сподіваються, що до виборів війна проти України закінчиться.

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Михайло Подоляк поОфіс президента