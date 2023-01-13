За участю Путіна. Кремль розпочав підготовку до президентських виборів, - ЗМІ

Кремль розпочав підготовку до президентських виборів у 2024 році, виходячи з того, що в них братиме участь диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Комерсант ".

"Хоча сам Путін ще не оголошував про участь у президентській кампанії 2024 року, внутрішньополітичний блок Кремля вже почав до неї підготовку, виходячи з того, що вибори пройдуть у заплановані терміни та за участю чинного глави держави", - розповіли джерела, близькі до адміністрації президента .

За словами співрозмовників, представники Кремля нещодавно проводили відповідні консультації з експертною спільнотою. За попередніми даними, вибори ґрунтуватимуться на темі "єдності".

Крім того, у Кремлі мають намір уважно стежити за регіональними виборами цього року, щоб врахувати їхній досвід на майбутніх федеральних.

Як відомо, президентські вибори в Росії заплановані на 17 березня 2024 року, а виборча кампанія стартує після їхнього офіційного призначення у грудні 2023-го. Попередні вибори у 2018 році були призначені 17 грудня 2017 року, а російський диктатор анонсував свою участь у них 6 грудня.