Слишком рано. У Зеленского отреагировали на подготовку Путина к выборам в РФ

В Офисе президента Украины подвергли сомнению своевременность и предсказуемость подготовки российского диктатора Владимира Путина к президентским выборам в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"Это слишком рано. Слишком оптимистично. Слишком непредсказуемо. Слишком фальшиво. Актеры и сюжеты будут совсем другие... Просто дождитесь окончания войны...", - заверил он в своем твите.

Подоляк высказался по поводу президентских выборов в РФ в 2024 году.

Напомним, сегодня РБК-Украина сообщало, что Кремль начал подготовку к президентским выборам в 2024 году, исходя из того, что в них примет участие диктатор Владимир Путин. По словам источников, близких к администрации президента, представители Кремля на днях проводили соответствующие консультации с экспертным сообществом. По предварительным данным, выборы будут основываться на теме "единства".

Как известно, президентские выборы в России намечены на 17 марта 2024 года, а избирательная кампания стартует после их официального назначения в декабре 2023-го. Предыдущие выборы в 2018 году были назначены 17 декабря 2017 года, а российский диктатор анонсировал свое участие в них 6 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что кремлевские политтехнологи уже начали готовиться к президентским выборам в 2024 году. Они готовят кампанию под действующего президента, а также надеются, что до выборов война против Украины закончится.

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