Замшева спідниця - тренд сезону: як її носить Христина Горняк

Який "лук" вибрала Горняк

Колірна комбінація

Увесь образ побудований на класичному та виграшному поєднанні ніжно-блакитного та глибокого шоколадного відтінків. Це контраст світлих і насичених відтінків, який завжди має дорогий і вишуканий вигляд.

Сорочка

Класична блакитна сорочка, заправлена в спідницю. Вона слугує свіжим акцентом, забезпечуючи одночасно елегантний і професійний вигляд.

Спідниця

Довга спідниця міді з високою талією насиченого шоколадно-коричневого кольору. Замша - це щільний матеріал, що робить її ідеальною для холодної пори року. Висока талія візуально подовжує силует.

Колишня Остапчука показала модний образ (фото: instagram.com/kristygor)

Взуття

Коричневі ботильйони в тон до спідниці. Це гармонійно подовжує вертикальну лінію і підкреслює осінній характер образу.

Акценти та аксесуари

Окуляри: головний акцент образу - жовті сонцезахисні окуляри. Вони додають грайливості, яскравості та трохи ретро-шику в стриманий ансамбль.

Сумка: велика сумка з чорної шкіри. Вона надає луку ділового настрою.

Прикраси: кілька масивних золотих браслетів на зап'ясті додають акцент і завершують образ.

Лук Христини Горняк демонструє елегантний business casual, де класичні речі поєднуються з сучасними трендами (кольорові лінзи, монохромний низ) для створення шикарного і комфортного осіннього стилю.

Чому замша в тренді восени 2025

Замша - один з найпопулярніших матеріалів осіннього сезону 2025 року, і це не випадково. Поєднання натуральної текстури, м'якості й теплої фактури робить її ідеальним вибором для прохолодної погоди.

Замша надає образу розкоші й водночас має дуже природний і невимушений вигляд. Сучасні дизайнери активно використовують цей матеріал у різних фасонах - від класичних жакетів і курток до брючних костюмів і спідниць.

Крім того, замша чудово поєднується з іншими трендовими матеріалами - шовком і натуральною шкірою, що дає змогу створювати багатошарові образи з глибоким колірним і текстурним балансом.

Її теплота і приємна на дотик поверхня роблять замшу фаворитом серед тих, хто цінує комфорт без шкоди для стилю.

