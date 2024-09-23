ua en ru
Пн, 23 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зампрокурора Запорізької області викрили на хабарі у 40000 доларів

Понеділок 23 вересня 2024 20:11
UA EN RU
Зампрокурора Запорізької області викрили на хабарі у 40000 доларів Ілюстративне фото: зампрокурора Запорізької області викрили на хабарі у 40000 доларів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Заступника прокурора Запорізької області було викрито на хабарі. Розмір хабаря становить 40000 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними джерел РБК-Україна, мова про заступницю прокурора Запорізької області Наталю Максименко.

У САП розповіли, що у понеділок, 23 вересня, було викрито заступника прокурора Запорізької області на одержанні 40000 доларів неправомірної вигоди. Під час одержання усієї суми її викрили "на гарячому".

Було встановлено, що заступниця обласного прокурора за неправомірну вигоду обіцяла вирішити питання щодо зміни підслідності у кримінальному провадженні. Вона обіцяла забезпечити скасування арешту майна особи та не притягнення до кримінальної відповідальності за результатами досудового розслідування.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Попередня правова кваліфікація дій прокурора - ч. 4 ст. 368 КК України. Вирішується питання про повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що СБУ та НАБУ за сприяння міністра енергетики України викрили масштабну корупційну схему. Її організував заступник міністра. Внаслідок спецоперації посадовця затримали у Києві під час отримання хабаря в розмірі пів мільйона доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя НАБУ САП Прокуратура Корупція
NEWS
Наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні, - Зеленський
Наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні, - Зеленський
DAILY
Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади