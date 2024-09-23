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Зампрокурора Запорожской области разоблачили на взятке в 40000 долларов

Понедельник 23 сентября 2024 20:11
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Зампрокурора Запорожской области разоблачили на взятке в 40000 долларов Иллюстративное фото: зампрокурора Запорожской области разоблачили на взятке в 40000 долларов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Заместитель прокурора Запорожской области был разоблачен на взятке. Размер взятки составляет 40 000 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным следствия, в понедельник, 23 сентября, был разоблачен заместитель прокурора Запорожской области на получении 40000 долларов неправомерной выгоды.

Было установлено, что заместитель областного прокурора за неправомерную выгоду обещала решить вопрос изменения подследственности в уголовном производстве. Она обещала обеспечить отмену ареста имущества и не привлечение к уголовной ответственности по результатам досудебного расследования.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Предварительная правовая квалификация действий прокурора – ч. 4 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос о сообщении лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что СБУ и НАБУ при содействии министра энергетики Украины разоблачили масштабную коррупционную схему. Ее организовал замминистра. В результате спецоперации чиновника задержали в Киеве во время получения взятки в размере полумиллиона долларов.

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Запорожье НАБУ САП Прокуратура Коррупция
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