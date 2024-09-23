Зампрокурора Запорожской области разоблачили на взятке в 40000 долларов

Заместитель прокурора Запорожской области был разоблачен на взятке. Размер взятки составляет 40 000 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным следствия, в понедельник, 23 сентября, был разоблачен заместитель прокурора Запорожской области на получении 40000 долларов неправомерной выгоды.

Было установлено, что заместитель областного прокурора за неправомерную выгоду обещала решить вопрос изменения подследственности в уголовном производстве. Она обещала обеспечить отмену ареста имущества и не привлечение к уголовной ответственности по результатам досудебного расследования.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Предварительная правовая квалификация действий прокурора – ч. 4 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос о сообщении лицу о подозрении и избрании меры пресечения.