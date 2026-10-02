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Без замовників і спільників: Нацполіція розкрила нові деталі у справі вбивства Фаріон

19:45 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Без замовників і спільників: Нацполіція розкрила нові деталі у справі вбивства Фаріон Фото: Андрій Нєбитов (facebook.com/andrij.nebitov)
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За підсумками розслідування та судового розгляду справи про вбивство Ірини Фаріон слідчим не вдалося встановити замовників чи спільників злочину.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"У цьому напрямку Національна поліція, прокуратура і Служба безпеки України працювали останні два роки, скільки йшло це розслідування. На теперішній час будь-яких замовників або пособників не встановлено", - зазначив він.

Нєбитов підкреслив, що суд підтвердив висновки слідства: В'ячеслав Зінченко діяв на власний розсуд і за особистими переконаннями.

Головним мотивом стало його неприязне ставлення до громадської діяльності мовознавиці.

Заступник голови Нацполіції розповів, що під час досудового розслідування правоохоронці провели 92 експертизи, допитали понад 1,5 тисячі свідків та опрацювали десятки гігабайтів інформації із сотні камер відеоспостереження.

Він зауважив, що відмова визнавати провину є законним правом Зінченка. Попри це, суд ухвалив рішення на основі сукупності всіх зібраних вагомих доказів.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові стріляли в Ірину Фаріон, після чого, в той же день вона померла в лікарні.

Спершу поліція кваліфікувала напад як замах на умисне вбивство. Після смерті мовознавиці справу перекваліфікували на умисне вбивство.

Прощання з Іриною Фаріон відбулося 23 липня, а 25 липня в Дніпрі затримали В'ячеслава Зінченка. Крім того, серед версій розглядали і "російський слід".

Зазначимо, у серпні 2025 року Зінченко заявив у суді, що його слова співкамернику про вбивство, де він фактично зізнався у ньому, були сказані під тиском. У записі розмови він говорив про особисту неприязнь.

РБК-Україна писало, що 1 жовтня Шевченківський районний суд Львова призначив довічне ув'язнення 20-річному В'ячеславу Зінченку, якого обвинувачували у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.

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