Вбивство Фаріон: підозрюваний "зізнався" у злочині, але заявляє про тиск

В'ячеслав Зінченко, якого обвинувачують у вбивстві української мовознавиці Ірини Фаріон, під час судового засідання 22 серпня заявив, що на цього вчинили тиск. За версією Зінченка, таким чином його змушувалися "зізнатися" у вбивстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на львівське видання NTA .

За даними видання, обвинувачений під час засідання вимагав зробити розгляд закритим, якщо будуть досліджуватися телефонні розмови його батьків. Але прокурор заявив, що йдеться про розмови Зінченка з іншими особами, насамперед зі співкамерниками.

Зокрема, в суді зачитали текст діалогу Зінченка зі співкамерником, який вони вели російською мовою. На запитання, чому Зінченко вбив Фаріон, та зробив він це "за гроші чи через патріотизм", той заявив, що вбивство сталося "на ґрунті особистої неприязні" та додав, що його розлютили заяви мовознавиці на адресу російськомовних українців.

Сам Зінченко після зачитування стенограми сказав, що цей запис не може вважатися доказом у справі, оскільки заява була зроблена під тиском.

"Я казав це під тиском, щоб від мене відчепилися. Це не є правдою", - заявив він суддям.

Захист Зінченка зі свого боку додав, що вимагає встановлення осіб тих, хто перебував у камері разом із підсудним. Наступне засідання суду пройде 2 вересня, на ньому будуть допитувати безпосередньо обвинуваченого.