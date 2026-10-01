Суд виніс вирок у справі про вбивство Ірини Фаріон
Шевченківський районний суд Львова виніс вирок 20-річному В'ячеславу Зінченку, якого обвинувачували у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання на "Суспільному".
Вирок оголосили у Шевченківському районному суді Львова.
Суд призначив Зінченку довічне ув'язнення.
Зінченка обвинувачували в умисному вбивстві з мотивів національної нетерпимості та в незаконному поводженні зі зброєю. Сам він вини не визнавав.
Під час оголошення вироку під стінами суду відбувався мітинг за довічне ув'язнення для Зінченка. Люди збиралися ще перед засіданням і вигукували "Зінченку довічне", "Слава Фаріон" тощо.
У руках вони тримали картонки з написами "Зінченку - довічно" і "Довічне - вбивці".
Як заявив суддя, вину Зінченка довели в повному обсязі.
На засіданні також зачитали його особисті записи, де, за даними слідства, викладено план злочину та подальшої втечі.
"Поки інші мітингують і спокійно розходяться додому, я мовчки гострив ніж, щоб зробити те, про що мріяли мільйони. Я вважаю себе санітаром суспільства, хоч і діяв через приватну неприязнь. Я зробив свій вибір і піду до кінця, адже інакше втрачу до себе повагу", - зазначав Зінченко в щоденнику.
Як тривав суд над Зінченком
Розгляд справи у Шевченківському суді розпочали у січні 2025 року. Суд вивчив 30 томів матеріалів і провів понад 80 засідань.
Розгляд супроводжували зміни адвокатів, клопотання про відводи суддів і неявки захисників у залі.
24 квітня прокурори попросили призначити Зінченку довічне ув'язнення. Цю вимогу підтримала і донька загиблої.
"Це не поверне мою маму, але це буде справедливе рішення", - наголосила Софія Особа.
Судові дебати завершилися 17 вересня. Зінченко не скористався правом на останнє слово, після чого суд пішов до нарадчої кімнати.
Вбивство Ірини Фаріон
Ввечері 19 липня 2024 року у Львові стріляли в Ірину Фаріон. Пізно ввечері того ж дня вона померла в лікарні.
Спершу поліція кваліфікувала напад як замах на умисне вбивство. Після смерті мовознавиці справу перекваліфікували на умисне вбивство.
Прощання з Іриною Фаріон відбулося 23 липня ,а 25 липня в Дніпрі затримали В'ячеслава Зінченка.
Нагадаємо, що Ірина Фаріон була мовознавицею, докторкою філологічних наук і професоркою. У 2012-2014 роках вона працювала народною депутаткою від ВО "Свобода".
Як повідомляло РБК-Україна, після вбивства колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія в СБУ заявили, що не мають відомостей про зв'язок цього злочину зі справою Фаріон.
Серед версій розглядали і "російський слід".
Також у серпні 2025 року Зінченко заявив у суді, що його слова співкамернику про вбивство, де він фактично зізнався у ньому, були сказані під тиском.
У записі розмови, який зачитали, він говорив про особисту неприязнь.