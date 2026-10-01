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Суд виніс вирок у справі про вбивство Ірини Фаріон

15:30 01.10.2026 Чт
3 хв
aimg Олена Чупровська
Суд виніс вирок у справі про вбивство Ірини Фаріон Фото: суд виніс вирок Зінченку у справі вбивства Ірини Фаріон (колаж РБК-Україна)
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Шевченківський районний суд Львова виніс вирок 20-річному В'ячеславу Зінченку, якого обвинувачували у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання на "Суспільному".

Вирок оголосили у Шевченківському районному суді Львова.

Суд призначив Зінченку довічне ув'язнення.

Зінченка обвинувачували в умисному вбивстві з мотивів національної нетерпимості та в незаконному поводженні зі зброєю. Сам він вини не визнавав.

Під час оголошення вироку під стінами суду відбувався мітинг за довічне ув'язнення для Зінченка. Люди збиралися ще перед засіданням і вигукували "Зінченку довічне", "Слава Фаріон" тощо.

У руках вони тримали картонки з написами "Зінченку - довічно" і "Довічне - вбивці".

Як заявив суддя, вину Зінченка довели в повному обсязі.

На засіданні також зачитали його особисті записи, де, за даними слідства, викладено план злочину та подальшої втечі.

"Поки інші мітингують і спокійно розходяться додому, я мовчки гострив ніж, щоб зробити те, про що мріяли мільйони. Я вважаю себе санітаром суспільства, хоч і діяв через приватну неприязнь. Я зробив свій вибір і піду до кінця, адже інакше втрачу до себе повагу", - зазначав Зінченко в щоденнику.

Як тривав суд над Зінченком

Розгляд справи у Шевченківському суді розпочали у січні 2025 року. Суд вивчив 30 томів матеріалів і провів понад 80 засідань.

Розгляд супроводжували зміни адвокатів, клопотання про відводи суддів і неявки захисників у залі.

24 квітня прокурори попросили призначити Зінченку довічне ув'язнення. Цю вимогу підтримала і донька загиблої.

"Це не поверне мою маму, але це буде справедливе рішення", - наголосила Софія Особа.

Судові дебати завершилися 17 вересня. Зінченко не скористався правом на останнє слово, після чого суд пішов до нарадчої кімнати.

Вбивство Ірини Фаріон

Ввечері 19 липня 2024 року у Львові стріляли в Ірину Фаріон. Пізно ввечері того ж дня вона померла в лікарні.

Спершу поліція кваліфікувала напад як замах на умисне вбивство. Після смерті мовознавиці справу перекваліфікували на умисне вбивство.

Прощання з Іриною Фаріон відбулося 23 липня ,а 25 липня в Дніпрі затримали В'ячеслава Зінченка.

Нагадаємо, що Ірина Фаріон була мовознавицею, докторкою філологічних наук і професоркою. У 2012-2014 роках вона працювала народною депутаткою від ВО "Свобода".

Як повідомляло РБК-Україна, після вбивства колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія в СБУ заявили, що не мають відомостей про зв'язок цього злочину зі справою Фаріон.

Серед версій розглядали і "російський слід".

Також у серпні 2025 року Зінченко заявив у суді, що його слова співкамернику про вбивство, де він фактично зізнався у ньому, були сказані під тиском.

У записі розмови, який зачитали, він говорив про особисту неприязнь.

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