Замовляєте торти онлайн? Держпродспоживслужба попередила про головні ризики

В Україні зростає попит на торти, виготовлені на замовлення, однак разом із популярністю збільшуються й ризики для споживачів. Держпродспоживслужба попереджає про небезпеку покупок у неперевірених кондитерів, особливо тих, хто працює онлайн.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на роз’яснення Держпродспоживслужби.
За законом усі кондитери, які виготовляють та продають харчові продукти, зокрема через інтернет, повинні працювати як оператори ринку харчових продуктів.
Вони зобов’язані:
У відомстві наголошують, що саме ці вимоги гарантують безпечність десертів, які продаються онлайн.
Споживачам радять:
Окремо наголошують, що на платформах оголошень можуть продавати фізичні особи, які не є суб’єктами господарювання. У разі проблем із таким "продавцем" Держпродспоживслужба не може втручатися, оскільки її повноваження поширюються лише на зареєстровані підприємства.
У Держпродспоживслужбі закликають українців бути уважними та обирати лише перевірених кондитерів, щоб уникнути ризиків для здоров'я.
