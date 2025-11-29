Заказываете торты онлайн? Госпродпотребслужба предупредила о главных рисках

В Украине растет спрос на торты, изготовленные на заказ, однако вместе с популярностью увеличиваются и риски для потребителей. Госпродпотребслужба предупреждает об опасности покупок у непроверенных кондитеров, особенно тех, кто работает онлайн.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на разъяснения Госпродпотребслужбы.
По закону все кондитеры, которые изготавливают и продают пищевые продукты, в том числе через интернет, должны работать как операторы рынка пищевых продуктов.
Они обязаны:
В ведомстве отмечают, что именно эти требования гарантируют безопасность десертов, которые продаются онлайн.
Потребителям советуют:
Отдельно отмечают, что на платформах объявлений могут продавать физические лица, которые не являются субъектами хозяйствования. В случае проблем с таким "продавцом" Госпродпотребслужба не может вмешиваться, поскольку ее полномочия распространяются только на зарегистрированные предприятия.
В Госпродпотребслужбе призывают украинцев быть внимательными и выбирать только проверенных кондитеров, чтобы избежать рисков для здоровья.
