Замовляєте торти онлайн? Держпродспоживслужба попередила про головні ризики
В Україні зростає попит на торти, виготовлені на замовлення, однак разом із популярністю збільшуються й ризики для споживачів. Держпродспоживслужба попереджає про небезпеку покупок у неперевірених кондитерів, особливо тих, хто працює онлайн.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на роз’яснення Держпродспоживслужби.
Хто має право продавати торти онлайн
За законом усі кондитери, які виготовляють та продають харчові продукти, зокрема через інтернет, повинні працювати як оператори ринку харчових продуктів.
Вони зобов’язані:
- зареєструвати потужності відповідно до профільного закону;
- дотримуватися гігієнічних вимог під час приготування, зберігання та транспортування;
- гарантувати холодовий ланцюг, особливо для тортів із кремами, молочними та іншими швидкопсувними компонентами;
- надавати правдиву інформацію про склад, алергени, умови зберігання та строк придатності;
- не використовувати заборонені або неперевірені добавки.
У відомстві наголошують, що саме ці вимоги гарантують безпечність десертів, які продаються онлайн.
Як убезпечити себе під час онлайн-замовлень
Споживачам радять:
- робити замовлення лише у зареєстрованих виробників;
- уважно перевіряти наявність інформації про продавця на сайті чи сторінці;
- обов’язково запитувати про склад і можливі алергени;
- звертати увагу на умови доставки та зберігання.
Окремо наголошують, що на платформах оголошень можуть продавати фізичні особи, які не є суб’єктами господарювання. У разі проблем із таким "продавцем" Держпродспоживслужба не може втручатися, оскільки її повноваження поширюються лише на зареєстровані підприємства.
У Держпродспоживслужбі закликають українців бути уважними та обирати лише перевірених кондитерів, щоб уникнути ризиків для здоров'я.
