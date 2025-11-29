Заказываете торты онлайн? Госпродпотребслужба предупредила о главных рисках

В Украине растет спрос на торты, изготовленные на заказ, однако вместе с популярностью увеличиваются и риски для потребителей. Госпродпотребслужба предупреждает об опасности покупок у непроверенных кондитеров, особенно тех, кто работает онлайн.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на разъяснения Госпродпотребслужбы .

Кто имеет право продавать торты онлайн

По закону все кондитеры, которые изготавливают и продают пищевые продукты, в том числе через интернет, должны работать как операторы рынка пищевых продуктов.

Они обязаны:

зарегистрировать мощности в соответствии с профильным законом;

соблюдать гигиенические требования во время приготовления, хранения и транспортировки;

гарантировать холодовую цепь, особенно для тортов с кремами, молочными и другими скоропортящимися компонентами;

предоставлять правдивую информацию о составе, аллергенах, условиях хранения и сроке годности;

не использовать запрещенные или непроверенные добавки.

В ведомстве отмечают, что именно эти требования гарантируют безопасность десертов, которые продаются онлайн.

Как обезопасить себя во время онлайн-заказов

Потребителям советуют:

делать заказ только у зарегистрированных производителей;

внимательно проверять наличие информации о продавце на сайте или странице;

обязательно спрашивать о составе и возможных аллергенах;

обращать внимание на условия доставки и хранения.

Отдельно отмечают, что на платформах объявлений могут продавать физические лица, которые не являются субъектами хозяйствования. В случае проблем с таким "продавцом" Госпродпотребслужба не может вмешиваться, поскольку ее полномочия распространяются только на зарегистрированные предприятия.

В Госпродпотребслужбе призывают украинцев быть внимательными и выбирать только проверенных кондитеров, чтобы избежать рисков для здоровья.