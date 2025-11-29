Заказываете торты онлайн? Госпродпотребслужба предупредила о главных рисках
В Украине растет спрос на торты, изготовленные на заказ, однако вместе с популярностью увеличиваются и риски для потребителей. Госпродпотребслужба предупреждает об опасности покупок у непроверенных кондитеров, особенно тех, кто работает онлайн.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на разъяснения Госпродпотребслужбы.
Кто имеет право продавать торты онлайн
По закону все кондитеры, которые изготавливают и продают пищевые продукты, в том числе через интернет, должны работать как операторы рынка пищевых продуктов.
Они обязаны:
- зарегистрировать мощности в соответствии с профильным законом;
- соблюдать гигиенические требования во время приготовления, хранения и транспортировки;
- гарантировать холодовую цепь, особенно для тортов с кремами, молочными и другими скоропортящимися компонентами;
- предоставлять правдивую информацию о составе, аллергенах, условиях хранения и сроке годности;
- не использовать запрещенные или непроверенные добавки.
В ведомстве отмечают, что именно эти требования гарантируют безопасность десертов, которые продаются онлайн.
Как обезопасить себя во время онлайн-заказов
Потребителям советуют:
- делать заказ только у зарегистрированных производителей;
- внимательно проверять наличие информации о продавце на сайте или странице;
- обязательно спрашивать о составе и возможных аллергенах;
- обращать внимание на условия доставки и хранения.
Отдельно отмечают, что на платформах объявлений могут продавать физические лица, которые не являются субъектами хозяйствования. В случае проблем с таким "продавцом" Госпродпотребслужба не может вмешиваться, поскольку ее полномочия распространяются только на зарегистрированные предприятия.
В Госпродпотребслужбе призывают украинцев быть внимательными и выбирать только проверенных кондитеров, чтобы избежать рисков для здоровья.
