Заказываете торты онлайн? Госпродпотребслужба предупредила о главных рисках

Суббота 29 ноября 2025 06:40
UA EN RU
Заказываете торты онлайн? Госпродпотребслужба предупредила о главных рисках Фото: Торт на заказ (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине растет спрос на торты, изготовленные на заказ, однако вместе с популярностью увеличиваются и риски для потребителей. Госпродпотребслужба предупреждает об опасности покупок у непроверенных кондитеров, особенно тех, кто работает онлайн.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на разъяснения Госпродпотребслужбы.

Кто имеет право продавать торты онлайн

По закону все кондитеры, которые изготавливают и продают пищевые продукты, в том числе через интернет, должны работать как операторы рынка пищевых продуктов.

Они обязаны:

  • зарегистрировать мощности в соответствии с профильным законом;
  • соблюдать гигиенические требования во время приготовления, хранения и транспортировки;
  • гарантировать холодовую цепь, особенно для тортов с кремами, молочными и другими скоропортящимися компонентами;
  • предоставлять правдивую информацию о составе, аллергенах, условиях хранения и сроке годности;
  • не использовать запрещенные или непроверенные добавки.

В ведомстве отмечают, что именно эти требования гарантируют безопасность десертов, которые продаются онлайн.

Как обезопасить себя во время онлайн-заказов

Потребителям советуют:

  • делать заказ только у зарегистрированных производителей;
  • внимательно проверять наличие информации о продавце на сайте или странице;
  • обязательно спрашивать о составе и возможных аллергенах;
  • обращать внимание на условия доставки и хранения.

Отдельно отмечают, что на платформах объявлений могут продавать физические лица, которые не являются субъектами хозяйствования. В случае проблем с таким "продавцом" Госпродпотребслужба не может вмешиваться, поскольку ее полномочия распространяются только на зарегистрированные предприятия.

В Госпродпотребслужбе призывают украинцев быть внимательными и выбирать только проверенных кондитеров, чтобы избежать рисков для здоровья.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как правильно хранить продукты во время длительных отключений света. Мы писали, сколько времени холодильник и морозилка держат холод без электричества, какие лайфхаки помогут продлить свежесть еды (бутылки со льдом, изоляция, группировка продуктов), что нужно съесть первым, а что может подождать, а также какие альтернативные методы хранения работают зимой - балкон, термосумка и импровизированная термоизоляция.

Также мы писали, как правильно хранить молоко.

Держпродспоживслужба Хранение продуктов Выпечка
