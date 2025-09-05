За замовлення контрафактних товарів Apple - штраф 17 тис. гривень і конфіскація товару

Суд у Львові оштрафував чоловіка за порушення митних правил при отриманні поштового відправлення з Китаю. У посилці виявили кілька комплектів підроблених навушників та зарядні пристрої Apple.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на судову постанову.
Галицький районний суд Львова 2 вересня 2025 під головуванням судді Ольги Павлюк розглянув справу щодо Данила Полуніна. Його притягнули до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, передбачене ст. 476 Митного кодексу України.
Інцидент стався 3 червня, коли працівники Львівської митниці перевіряли міжнародне поштове відправлення з Китаю.
У посилці на ім’я Полуніна виявили 7 комплектів навушників із маркуванням "Earphone 2nd Generation with MagSafe Charging Case" та 5 комплектів зарядних пристроїв "USB-C 20W Power Adapter, USB-C to Lightning Cable". Товари не були приховані, але викликали сумніви щодо їхньої справжності.
Експертиза за участю представника компанії Apple Inc. підтвердила, що продукція є підробкою та порушує права інтелектуальної власності виробника. Через це митне оформлення було зупинено, а виявлені навушники та зарядки визнали контрафактними.
Під час судового засідання, яке відбулося у форматі відеоконференції, Полунін визнав свою вину. Суд, врахувавши надані митницею протоколи, експертні висновки та документи, визнав його винним.
Рішенням суду чоловіку призначено штраф у розмірі 17 тис. грн з конфіскацією контрафактних товарів.
