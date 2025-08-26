Продавав муляжі iPhone 15 Pro на OLX: у Києві засудили шахрая

У Києві суд визнав винним студента, який продавав муляжі iPhone 15 Pro через онлайн-платформу OLX. Серед потерпілих - син народного депутата Андрія Мотовиловця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Слідство встановило, що з травня по жовтень 2024 року обвинувачений Назар Пилипчук розміщував на платформі OLX оголошення про продаж телефонів iPhone 15 Pro.

Домовившись із покупцями, він надсилав через "Нову Пошту" муляжі у фірмових коробках, отримуючи кошти післяплатою.

Загалом суд зафіксував 12 епізодів шахрайства у різних містах України, серед них Київ, Чернігів, Дніпро та Ужгород. Суми збитків становили від 23 000 до 30 000 грн за кожен випадок, загалом - сотні тисяч гривень.

Серед потерпілих - Артур Мотовиловець, син народного депутата Андрія Мотовиловця. У жовтні 2024 року він перерахував 29 000 грн через сервіс NovaPay, отримавши у відділенні "Нової Пошти" муляж телефону.

21 серпня Деснянський районний суд Києва оголосив вирок у справі про звинувачення Назара Пилипчука у шахрайстві, передбаченому ч.1 та ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України.

На суді Пилипчук визнав провину, розкаявся та частково відшкодував збитки. Суд врахував його вік, відсутність попередніх судимостей та статус студента.

Вироком призначено три роки обмеження волі, однак на підставі ст.75 КК України його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком два роки.