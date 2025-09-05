За заказ контрафактных товаров Apple - штраф 17 тыс. гривен и конфискация товара

Галицкий районный суд Львова 2 сентября 2025 под председательством судьи Ольги Павлюк рассмотрел дело в отношении Даниила Полунина. Его привлекли к административной ответственности за нарушение таможенных правил, предусмотренное ст.476 Таможенного кодекса Украины.

Что известно о деле

Инцидент произошел 3 июня, когда работники Львовской таможни проверяли международную почтовую отправку из Китая.

В посылке на имя Полунина обнаружили 7 комплектов наушников с маркировкой "Earphone 2nd Generation with MagSafe Charging Case" и 5 комплектов зарядных устройств "USB-C 20W Power Adapter, USB-C to Lightning Cable". Товары не были скрыты, но вызывали сомнения в их подлинности.

Экспертиза с участием представителя Apple Inc. подтвердила, что продукция является подлогом и нарушает права интеллектуальной собственности производителя. Из-за этого таможенное оформление было остановлено, а обнаруженные наушники и зарядки сочли контрафактными.

Во время судебного заседания, состоявшегося в формате видеоконференции, Полунин признал свою вину. Суд, учитывая предоставленные таможней протоколы, экспертные заключения и документы, признал его виновным.

Решением суда мужчине назначен штраф в размере 17 тыс. грн с конфискацией контрафактных товаров.