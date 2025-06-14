Іранські балістичні ракети вдарили по Тель-Авіву: є руйнування житлових будинків і постраждалі

Пожежно-рятувальна служба повідомила про наслідки ракетного обстрілу Тель-Авіва. Внаслідок удару по місту було пошкоджено житлові будинки, багатьом людям знадобилась допомога медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Ізраїльська пожежно-рятувальна служба повідомила про серйозні наслідки після ракетної атаки з боку Ірану. У районі Тель-Авіва рятувальники визволили двох людей, які опинилися в пастці в будівлі після удару балістичної ракети. Снаряд спричинив суттєві руйнування в околицях. Влучання по висотці та масштабні пошкодження За інформацією рятувальників, ще одна ракета влучила в Тель-Авіві, пошкодивши висотну будівлю. Наслідки атаки спричинили матеріальні збитки, а також хвилю занепокоєння серед місцевого населення. Tel Aviv pic.twitter.com/bQIHaBq2wJ — Islamic Invitation Turkey (@islamic_turkey) June 13, 2025 Пожежа та руйнування на півночі Ізраїлю На півночі країни уламки ракети пошкодили житловий будинок. Tel Aviv’den gelen görüntüler. pic.twitter.com/i16y4cySZa — cevher (@cvr_intel) June 13, 2025 Крім того, внаслідок падіння залишків боєприпасів спалахнула масштабна пожежа в лісовій місцевості. На місці працюють пожежні бригади. Постраждалі отримали допомогу У результаті атак до лікарень було доправлено близько 15 осіб. Один постраждалий перебуває у стані середньої тяжкості. Медичні служби продовжують надавати допомогу потерпілим, а влада закликає мешканців залишатися в укриттях та дотримуватись інструкцій безпеки.