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Заказали пиццу - будет война. В США обнаружили абсурдно точный индикатор конфликтов

Суббота 14 июня 2025 09:33
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Заказали пиццу - будет война. В США обнаружили абсурдно точный индикатор конфликтов Как заказ пиццы возле Пентагона "сдают" военные операции (фото: army.mil)
Автор: Анна Шиканова

В США обнаружили необычный индикатор начала войн - заказ пиццы возле Пентагона. Журналисты заметили, что резкий рост активности в Domino's и Papa John's вблизи военного штаба часто совпадает с масштабными конфликтами.

РБК-Украина рассказывает, как "индекс пиццы" стал новым способом предсказания глобальных событий.

Как "пицца возле Пентагона" стала сигналом тревоги

Аккаунт Pentagon Pizza Report на платформе X (Twitter) систематически фиксирует подозрительную активность в пиццериях возле Пентагона. Речь идет о Domino's и Papa John's, которые расположены в Арлингтоне, штат Вирджиния, всего в нескольких сотнях метров от военного штаба США.

По словам автора проекта, когда в Google Maps появляется отметка "больше клиентов, чем обычно", это нередко оказывается предвестником значительных геополитических событий.

Так, в ночь перед большим ударом Израиля по Ирану, заказов в Domino's было так много, что пиццерия едва успевала обработать все перед закрытием.

Заказали пиццу - будет война. В США обнаружили абсурдно точный индикатор конфликтов

Заказ пиццы возле Пентагона - индикатор начала войн (X/@Pentagon Pizza Report)

А в апреле 2024-го Papa John's также был "переполнен" незадолго до того, как Иран запустил дроны по территории Израиля.

Пицца предвидит войны еще с 90-х?

Идея, что заказы пиццы могут выдавать военную активность, не нова. Как пишет главный дата-журналист The Economist Алекс Селби-Бутройд, подобные аномалии наблюдались еще в конце прошлого века.

"В ночь на 1 августа 1990 года, перед вторжением Ирака в Кувейт, ЦРУ заказало 21 пиццу - это был рекорд!" - вспоминает Селби-Бутройд в заметке на LinkedIn.

Тогда еще не существовало ни GPS, ни онлайн-трекинга заказов, но внимательные журналисты уже знали: если возле Пентагона готовят много пиццы, что-то готовится и в другом смысле.

Действительно ли это работает?

Хотя прямых доказательств связи между пиццей и военными планами нет, совпадений слишком много, чтобы игнорировать их полностью.

Этот "пицца-индекс" уже сравнивают с неофициальными сигналами с Уолл-стрит: иногда простые бытовые вещи рассказывают больше, чем официальные сводки.

"Главное для журналистов - всегда следить за пиццей", - говорил ведущий CNN Вольф Блицер еще в 1990 году.

И, похоже, он был прав.

По мнению обозревателей, если в следующий раз Domino's возле Пентагона "зависнет" из-за большой нагрузки - журналисты снова откроют вкладку с новостями о международных конфликтах.

Удар Израиля по Ирану: ключевые факты

В ночь на 13 июня 2025 года Израиль ударил по военным и ядерным объектам Ирана, начав масштабную операцию под названием "Львиный народ".

Обстрелы охватили около 100 стратегических целей, включая ядерные объекты в Фордоу и Натанзе, а также военные базы и жилые кварталы высокопоставленных руководителей Корпуса стражей Исламской революции - ликвидированы, в частности, генералы Хоссейн Салами и Мохаммад Баггери. Также погибли другие члены генерального штаба и ученые-ядерщики.

В тот же день Иран выпустил около 100 дронов и ракет в ответ.

В частности, под удар попал Тель-Авив, где сообщается о разрушениях жилых домов, пожарах и многочисленных пострадавших среди мирного населения. Власти Израиля уже ввели чрезвычайные меры безопасности в центре страны.

Мировые лидеры, включая США, Великобританию, Францию и Германию, призвали к сдержанности. Органы ООН созвали экстренное заседание Совета Безопасности.

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