Заказали пиццу - будет война. В США обнаружили абсурдно точный индикатор конфликтов
В США обнаружили необычный индикатор начала войн - заказ пиццы возле Пентагона. Журналисты заметили, что резкий рост активности в Domino's и Papa John's вблизи военного штаба часто совпадает с масштабными конфликтами.
РБК-Украина рассказывает, как "индекс пиццы" стал новым способом предсказания глобальных событий.
Как "пицца возле Пентагона" стала сигналом тревоги
Аккаунт Pentagon Pizza Report на платформе X (Twitter) систематически фиксирует подозрительную активность в пиццериях возле Пентагона. Речь идет о Domino's и Papa John's, которые расположены в Арлингтоне, штат Вирджиния, всего в нескольких сотнях метров от военного штаба США.
По словам автора проекта, когда в Google Maps появляется отметка "больше клиентов, чем обычно", это нередко оказывается предвестником значительных геополитических событий.
Так, в ночь перед большим ударом Израиля по Ирану, заказов в Domino's было так много, что пиццерия едва успевала обработать все перед закрытием.
Заказ пиццы возле Пентагона - индикатор начала войн (X/@Pentagon Pizza Report)
А в апреле 2024-го Papa John's также был "переполнен" незадолго до того, как Иран запустил дроны по территории Израиля.
Пицца предвидит войны еще с 90-х?
Идея, что заказы пиццы могут выдавать военную активность, не нова. Как пишет главный дата-журналист The Economist Алекс Селби-Бутройд, подобные аномалии наблюдались еще в конце прошлого века.
"В ночь на 1 августа 1990 года, перед вторжением Ирака в Кувейт, ЦРУ заказало 21 пиццу - это был рекорд!" - вспоминает Селби-Бутройд в заметке на LinkedIn.
Тогда еще не существовало ни GPS, ни онлайн-трекинга заказов, но внимательные журналисты уже знали: если возле Пентагона готовят много пиццы, что-то готовится и в другом смысле.
Действительно ли это работает?
Хотя прямых доказательств связи между пиццей и военными планами нет, совпадений слишком много, чтобы игнорировать их полностью.
Этот "пицца-индекс" уже сравнивают с неофициальными сигналами с Уолл-стрит: иногда простые бытовые вещи рассказывают больше, чем официальные сводки.
"Главное для журналистов - всегда следить за пиццей", - говорил ведущий CNN Вольф Блицер еще в 1990 году.
И, похоже, он был прав.
По мнению обозревателей, если в следующий раз Domino's возле Пентагона "зависнет" из-за большой нагрузки - журналисты снова откроют вкладку с новостями о международных конфликтах.
Удар Израиля по Ирану: ключевые факты
В ночь на 13 июня 2025 года Израиль ударил по военным и ядерным объектам Ирана, начав масштабную операцию под названием "Львиный народ".
Обстрелы охватили около 100 стратегических целей, включая ядерные объекты в Фордоу и Натанзе, а также военные базы и жилые кварталы высокопоставленных руководителей Корпуса стражей Исламской революции - ликвидированы, в частности, генералы Хоссейн Салами и Мохаммад Баггери. Также погибли другие члены генерального штаба и ученые-ядерщики.
В тот же день Иран выпустил около 100 дронов и ракет в ответ.
В частности, под удар попал Тель-Авив, где сообщается о разрушениях жилых домов, пожарах и многочисленных пострадавших среди мирного населения. Власти Израиля уже ввели чрезвычайные меры безопасности в центре страны.
Мировые лидеры, включая США, Великобританию, Францию и Германию, призвали к сдержанности. Органы ООН созвали экстренное заседание Совета Безопасности.