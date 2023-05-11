Заморозків не буде. Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Погода в Україні завтра, 12 травня, буде майже без дощів. Вдень у деяких областях очікується потепління, а вночі без заморозків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.
Погода в Україні
Завтра по всій Україні мінлива хмарність. Вітер переважно північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.
Короткочасні дощі 12 травня можливі лише у Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській області. На решті території без опадів.
Температура повітря вночі буде у середньому +2 +7 градусів, в на узбережжі морів та на Закарпатті до +10. Вдень стовпчики термометрів покажуть +15 +20 градусів.
У Карпатах вночі очікується від 0 до +5 градусів, а вдень +7 +12.
Погода у Києві
У столиці завтра хмарно з проясненнями, але дощів не прогнозується. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі буде у межах +5 +7 градусів. Вдень повітря прогріється до +18 +20 градусів.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на останній місяць весни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.