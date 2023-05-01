ua ru
Пн, 01 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Погода в травні: Укргідрометцентр дав прогноз на найближчий місяць

Новость на русском →
Україна, Понеділок 01 травня 2023 09:53
Погода в травні: Укргідрометцентр дав прогноз на найближчий місяць Фото: погода в Україні у травні буде близькою до норми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня місячна температура в Україні у травні 2023 року прогнозується в межах від 14 до 18 градусів тепла, в горах 10-13 градусів. Це близько до норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 35-72 мм, що в межах норми, на Закарпатті та Прикарпатті 132-170 мм, що дещо більше за норму.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря у травні становить 13-17 градусів, у горах 7-12 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури становить 0-6 градусів морозу, місцями у гірських районах та Сумській області - 7-10 градусів морозу, на узбережжі морів 0-3 градусів тепла; абсолютний максимум - 30-37 градусів, в Одеській, Луганській області та в Криму до 38-39 градусів, у Карпатах та горах Криму 26-29 градусів.

Середня місячна кількість опадів у травні становить 22-60 мм, у західних, Вінницьких областях та горах Криму 62-81 мм, у Карпатах та Прикарпатті 85-148 мм.

Нагадаємо, Укргідрометцентр прогнозував, що у квітні 2023 року середня місячна температура в Україні буде в межах від 9 до 13 тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Гідрометцентр
NEWS
Нічна ракетна атака: окупанти випустили 18 ракет, сили ППО більшість збили
Нічна ракетна атака: окупанти випустили 18 ракет, сили ППО більшість збили
DAILY
Три сценарії війни. Чому наступ України може стати переломним
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Три сценарії війни. Чому наступ України може стати переломним