Заморозков не будет. Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Погода в Украине завтра, 12 мая, будет без дождей. Днем в некоторых областях ожидается потепление, а ночью без заморозков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.
Погода в Украине
Завтра по всей Украине переменная облачность. Ветер преимущественно северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.
Кратковременные дожди возможны только в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской области. На остальной территории без осадков.
Температура воздуха ночью будет в среднем +2 +7 градусов, на побережье морей и на Закарпатье до +10. Днем столбики термометров покажут +15 +20 градусов.
В Карпатах ночью ожидается от 0 до +5 градусов, а днем +7 +12.
Погода в Киеве
В столице облачно с прояснениями, но дождей не прогнозируется. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет в пределах +5 +7 градусов. Днем воздух прогреется до +18 +20 градусов.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на последний месяц весны.
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