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Заморозков не будет. Синоптики дали прогноз погоды на завтра

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Украина, Четверг 11 мая 2023 13:03
Заморозков не будет. Синоптики дали прогноз погоды на завтра Фото: в Украине завтра будет почти без дождей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине завтра, 12 мая, будет без дождей. Днем в некоторых областях ожидается потепление, а ночью без заморозков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

Завтра по всей Украине переменная облачность. Ветер преимущественно северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Кратковременные дожди возможны только в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской области. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью будет в среднем +2 +7 градусов, на побережье морей и на Закарпатье до +10. Днем столбики термометров покажут +15 +20 градусов.

В Карпатах ночью ожидается от 0 до +5 градусов, а днем +7 +12.

Заморозков не будет. Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве

В столице облачно с прояснениями, но дождей не прогнозируется. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах +5 +7 градусов. Днем воздух прогреется до +18 +20 градусов.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на последний месяц весны.

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