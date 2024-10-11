Справжній тайфун. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

Субота, 12 жовтня

У суботу, 12 жовтня, частину регіонів України накриють дощі. Опади, причому місцями зливи з грозою, ймовірні в:

Чернігівській, Сумській, Вінницькій;

Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській;

Миколаївській, Кіровоградській, Одеській;

Херсонській областях у Криму.

Вночі на заході буде найхолодніше. У Львівській, Волинській та Рівненській областях вночі температура опуститься до +4...+6 градусів. В інших західних регіонах буде в межах +5...+9, залежно від області.

Цікаво, що наприклад, у Черкаській та Чернігівській областях температура вдень зрівняється з нічною - +12...+14. Найтепліше вдень буде в Криму +22...+24 та на Донеччині +21...+23 градусів.

Погода в Україні 12 жовтня (meteo.gov.ua)

Неділя, 13 жовтня

У неділю, 13 жовтня, задощить майже по всій Україні, тому простіше назвати регіони, які оминуть опади. А саме:

Чернівецька, Хмельницька, Вінницька;

Чернігівська, Київ, Київська;

Миколаївська, Одеська.

Вночі у західних регіонах намалюються перші "мінуси" - Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Тернопільська та навіть Хмельницька, в межах -1...+1 градусів.

Вдень температура теж різко впаде та покаже менше +20 градусів. Найтепліше вдень буде на півдні - на Одещині та в Криму +15...+17 градусів.

Погода в Україні 13 жовтня (meteo.gov.ua)

Заморозки в західних регіонах

На вихідних на заході очікуються заморозки, навіть місцями сильні.

12 жовтня вночі у Волинській, Рівненській, Львівській, вночі 13 жовтня в західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0...+3 градусів (I рівень небезпечності, жовтий).

"13 жовтня вночі у Волинській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях сильні заморозки (у повітрі) 0...+3 градусів (II рівень небезпечності помаранчевий)", - попереджають синоптики.

На заході України на вихідних очікуються заморозки (facebook.com/UkrHMC)

Острівець "спеки"

На відміну від "морозного" заходу, 12-13 жовтня у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зливи у Києві та області