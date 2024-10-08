Температура буде ближчою до нуля. Синоптик розповіла, коли в Україні чекати заморозки
Погода в Україні з другої половини жовтня стане більш прохолодною, проте опадів буде менше. Разом із тим, місцями температура вже опускатиметься ближче до нуля.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг речниці Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи.
Які регіони "накриють" інтенсивні дощі
"З п'ятниці (11 жовтня, - Ред.) ми очікуємо на новий атмосферний фронт. Він буде надходити із заходу. І в суботу (12 жовтня. - Ред.) вже практично по всьому Правобережжю очікуємо на дощі", - розповіла Птуха.
Вона уточнила, що пізніше атмосферний фронт трішки зміститься на Лівобережжя.
"І такою смугою, досить інтенсивні опади буде приносити впродовж вихідних (12-13 жовтня, - Ред.). Переміщуючись із заходу у східному напрямку", - зазначила експерт.
Вона додала, що опади, нарешті, очікуються у деяких південних областях.
"Таких як Дніпропетровська. Тому що там вже тривалий час посушливий період. Ґрунтова посуха. І хоч трішки цієї вологи нарешті дійде і туди", - пояснила синоптик.
Де і коли українцям чекати заморозки
За словами Птухи, після того, як пройде цей атмосферний фронт (впродовж вихідних днів), вже з наступного тижня (орієнтовно з 14 жовтня), знову переважатиме погода без опадів.
"Знову в нас буде антициклон. Але водночас в нас буде зміна повітряних потоків. Вони вже будуть з півночі, північного заходу. І це означає, що до нас надійде більш прохолодне повітря", - розповіла спікер УкрГМЦ.
Це може стати причиною суттєвого зниження нічних температур повітря.
"Це може спричинити те, що ночі будуть вже більш холодними. Особливо у західних областях... Після 14 жовтня ми переходимо на другу половину жовтня. Ночі вже дійсно можуть бути прохолоднішими. Подекуди навіть і заморозки можуть бути. Тобто температурні показники будуть вже ближчими до нуля (якщо говорити про західні області)", - пояснила синоптик.
Водночас вона зауважила, що ця інформація ще може уточнюватись.
"Тому що, як завжди нагадую, оперативна інформація з практичними значеннями, які можна використовувати, це найближчі п'ять діб. На них ми можемо реально спиратися. Надалі це - тенденції. Але поки що маємо такі. Що після 14 жовтня - менше опадів і, скажімо так, нижчі значення температур", - підсумувала експерт.
Коли в Україні випав перший сніг
Нагадаємо, в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря, тож на високогір'ї випав перший сніг.
Користувачі соціальних мереж активно ділились кадрами, на яких видно було засніжені схили та ліси.
У ДСНС також показали, як виглядала засніжена гора Піп Іван (одна з найвищих вершин Українських Карпат, розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей).
Крім того, рятувальники закликали туристів не нехтувати безпекою та утриматись від походів.
Тим, хто все ж таки вирішив йти в гори, порадили підготуватись як слід - взяти з собою теплі рукавиці, бафи для захисту шиї та обличчя, а також надягати кілька шарів теплого одягу й зимове взуття.
У вівторок, 1 жовтня, на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.