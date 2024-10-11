Настоящий тайфун. Синоптики дали прогноз на выходные в Украине

Суббота, 12 октября

В субботу, 12 октября, часть регионов Украины накроют дожди. Осадки, причем местами ливни с грозой, вероятны в:

Черниговской, Сумской, Винницкой;

Черкасской, Полтавской, Днепропетровской;

Николаевской, Кировоградской, Одесской;

Херсонской областях, в Крыму.

Ночью на западе будет холоднее всего. Во Львовской, Волынской и Ровенской областях ночью температура опустится до +4...+6 градусов. В других западных регионах будет в пределах +5...+9 в зависимости от области.

Интересно, что например, в Черкасской и в Черниговской областях температура днем сравняется с ночной - +12...+14. Теплее всего днем будет в Крыму +22...+24 и в Донецкой области +21...+23 градусов.

Погода в Украине 12 октября (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 13 октября

В воскресенье, 13 октября, задождит почти по всей Украине, поэтому проще назвать регионы, которые осадки обойдут стороной. А именно:

Черновицкая, Хмельницкая, Винницкая;

Черниговская, Киев, Киевская;

Николаевская, Одесская.

Ночью в западных регионах нарисуются первые "минусы" - Волынская, Ровенская, Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Тернопольская и даже Хмельницкая, в пределах -1....+1 градусов.

Днем температура тоже резко упадет и покажет меньше +20 градусов. Теплее всего днем будет на юге - в Одесской области и в Крыму +15...+17 градусов.

Погода в Украине 13 октября (meteo.gov.ua)

Заморозки в западных регионах

На выходных на западе ожидаются заморозки, даже местами сильные.

12 октября ночью в Волынской, Ровенской, Львовской, ночью 13 октября в западных областях на поверхности почвы заморозки 0...+3 градусов (I уровень опасности, желтый).

"13 октября ночью в Волынской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях сильные заморозки (в воздухе) 0...+3 градусов (II уровень опасности оранжевый)", - предупреждают синоптики.

На западе Украины на выходных ожидаются заморозки (facebook.com/UkrHMC)

Островок "жары"

В отличие от "морозного" запада, 12-13 октября в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ливни в Киеве и области

Холодный фронт приближается к Украине, поэтому выходные в Киеве и области начнутся со значительных дождей ночью, которые будут продолжаться и днем ​​хотя, уже в умеренном количестве. Также ожидается резкое понижение температуры и осадки.

"В ближайшую ночь и завтра днем ​​температура будет составлять +12...+14 градусов. В начале рабочей недели она снизится: ночью около +5..+7 градусов, а днем ​​- около 10", - отмечают в "Укргидрометцентре".

Погода в Киеве и области 12-13 октября (t.me/uhmc2022)