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Заморозки вже "на носі". Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Середа 16 жовтня 2024 07:00
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Заморозки вже "на носі". Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 16 жовтня, в Україні заморозки "проклюнуться" на заході. Далі, через ймовірний антициклон, вони можливі в більшості регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"У західних областях України вночі заморозки 0....-3 градусів, вдень +9....+12 градусів, на Закарпатті до +16 градусів. Без опадів і навіть із сонцем", - розповіла вона.

При цьому, за даними синоптика, погода буде відрізнятись в залежності від регіону:

  • на півночі періодично дощ, +8....+11 градусів;
  • у центральних областях місцями йтиме дощ, вдень +9...+13 градусів;
  • у східних областях також дощ, проте тепліше, +11...+14 градусів;
  • у південний частині очікуються дощі, місцями навіть сильні, +11...+16 градусів.

Погода у Києві та заморозки по всій Україні

У Києві очікується хмарна волога погода із періодичним дощем. Вночі холодно, +3, +4 градусів, вдень +10 градусів.

"17, 18, 19 та 20 жовтня при збільшенні площі прояснень (антициклон) ймовірність заморозків припаде на більшість території України", - попередила Діденко.

Заморозки в Україні

Восени 2024 року заморозки в Україні були вперше зафіксовані в Карпатах. Там навіть вже встиг випасти сніг. Причому 1 жовтня на високогір'ї Карпат випало 13 см снігу.

Як раніше попереджала синоптик Наталка Діденко, днями в Україні очікуються перші відчутні заморозки. Не буде винятком, зокрема, Київ та область. Крім столиці, заморозки ймовірні у Волинській та Вінницькій областях, аж до 19 жовтня.

Детальніше про погоду в Україні на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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