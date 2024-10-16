Заморозки уже "на носу". Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 16 октября, в Украине заморозки "проклюнутся" на западе. Дальше, из-за вероятного антициклона, они возможны в большинстве регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В западных областях Украины ночью заморозки 0....-3 градусов, днем ​​+9...+12 градусов, на Закарпатье до +16 градусов. Без осадков и даже с солнцем", - рассказала она.

При этом, по данным синоптика, погода будет отличаться в зависимости от региона:

на севере периодически дождь, +8...+11 градусов;

в центральных областях местами будет идти дождь, днем ​​+9...+13 градусов;

в восточных областях также дождь, но теплее, +11...+14 градусов;

в южной части ожидаются дожди, местами даже сильные, +11...+16 градусов.

Погода в Киеве и заморозки по всей Украине

В Киеве ожидается облачная влажная погода с периодическим дождем. Ночью холодно, +3, +4 градусов, днем ​​+10 градусов.

"17, 18, 19 и 20 октября при увеличении площади прояснений (антициклон) вероятность заморозков придется на большую часть территории Украины", - предупредила Диденко.