UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Заморозки вночі, а вдень до +20: прогноз погоди в на сьогодні

Фото: погода в Україні сьогодні буде вночі із заморозками, а вдень до +20 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні, 25 вересня дещо покращиться. Опадів у більшості регіонів не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі на півночі Лівобережжя, вдень на Закарпатті місцями невеликий дощ.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

В Укргідрометцентрі попереджають, що в західних Житомирській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +3 +7 градусів, вдень +13 +16;
  • на заході вночі +3 +8, а вдень +15 +17 градусів;
  • у східних областях вночі +5 +8 градусів, вдень +13 +16;
  • на півдні країни вночі +6 +9, а вдень +17 +20 градусів;
  • у центральних областях вночі +3 +7 градусів, вдень +14 +17.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +5 +7, а вдень +14 +16.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про заморозки в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні