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Заморозки ночью, а днем до +20: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине сегодня будет ночью с заморозками, а днем до +20 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине сегодня, 25 сентября, несколько улучшится. Осадков в большинстве регионов не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь ночью на севере Левобережья, днем в Закарпатье местами небольшой дождь.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

В Укргидрометцентре предупреждают, что в западных Житомирской и Винницкой областях поверхности грунта ожидаются заморозки 0-3°.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью +3 +7 градусов, днем +13 +16;
  • на западе ночью +3 +8, а днем +15 +17 градусов;
  • в восточных областях ночью +5 +8 градусов, днем +13 +16;
  • на юге страны ночью +6 +9, а днем +17 +20 градусов;
  • в центральных областях ночью +3 +7 градусов, днем +14 +17.

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +5 +7, а днем +14 +16.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о заморозках в Украине.

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Погода в Украине