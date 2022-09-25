Заморозки ночью, а днем до +20: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 25 сентября, несколько улучшится. Осадков в большинстве регионов не ожидается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь ночью на севере Левобережья, днем в Закарпатье местами небольшой дождь.
Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.
В Укргидрометцентре предупреждают, что в западных Житомирской и Винницкой областях поверхности грунта ожидаются заморозки 0-3°.
Температура воздуха будет составлять:
Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +5 +7, а днем +14 +16.
Напомним, ранее синоптики предупреждали о заморозках в Украине.
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