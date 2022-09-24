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Заморозки не відступають: в яких областях і коли їх очікувати

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Україна, Субота 24 вересня 2022 13:45
Заморозки не відступають: в яких областях і коли їх очікувати Фото: погода в Україні 25 вересня буде із заморозками (pixabay.com)
Автор: Марія Кучерявець

Заморозки в Україні продовжуються. Їх завтра, 25 вересня прогнозують на заході країни та ще деяких областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків вночі 25 вересня у західних, Житомирській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Погода на 25 вересня

В Україні в неділю, 25 вересня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів, лише вночі на півночі Лівобережжя, вдень на Закарпатті місцями невеликий дощ. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях коливатимуться від +1 до +6 градусів. На поверхні ґрунту заморозки 0-3°.

На решті територій в середньому +3 +8 вночі, а вдень +12 +17 градусів, у південній частині до +20.

Нагадаємо, що сьогодні дощі накриють східні регіони нашої країни, а на практично на решті територій очікується суха, але прохолодна погода.

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