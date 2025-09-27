Заморозки вночі та дощі вдень: що чекає українців у вихідні

Погода в Україні

У суботу, 27 вересня, в Україні утримається суха погода. Вночі місцями можливі заморозки, окрім південних регіонів. Вдень температура становитиме +12+17 градусів, на півдні підніметься до +15+19 градусів.

У неділю, 28 вересня, через північно-східний атмосферний фронт дощі очікуються на півночі, заході, а також у Черкаській та Вінницькій областях. На решті території буде без опадів.

Температура повітря в неділю складе: на півночі та в центрі +10+14 градусів, на заході +13+17, у східних та південних регіонах +14+19 градусів.



Погода в Києві

У суботу, 27 вересня, у столиці очікується суха та прохолодна погода. Вночі температура становитиме від +2 до +5 градусів, місцями можливі заморозки до -3 градусів. Вдень повітря прогріється до +16 градусів.

У неділю, 28 вересня, Київ накриє атмосферний фронт з північного сходу. Синоптики прогнозують хмарність, дощі та зниження температури - вдень лише +12 градусів.