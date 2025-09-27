RU

Общество Образование Деньги Изменения

Заморозки ночью и дожди днем: что ждет украинцев в выходные

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на выходные (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине в эти выходные ожидается контрастная погода. Возможны заморозки и дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода в Украине

В субботу, 27 сентября, в Украине сохранится сухая погода. Ночью местами возможны заморозки, кроме южных регионов. Днем температура составит +12+17 градусов, на юге поднимется до +15+19 градусов.

В воскресенье, 28 сентября, из-за северо-восточного атмосферного фронта дожди ожидаются на севере, западе, а также в Черкасской и Винницкой областях. На остальной территории будет без осадков.

Температура воздуха в воскресенье составит: на севере и в центре +10+14 градусов, на западе +13+17, в восточных и южных регионах +14+19 градусов.

Погода в Киеве

В субботу, 27 сентября, в столице ожидается сухая и прохладная погода. Ночью температура составит от +2 до +5 градусов, местами возможны заморозки до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +16 градусов.

В воскресенье, 28 сентября, Киев накроет атмосферный фронт с северо-востока. Синоптики прогнозируют облачность, дожди и снижение температуры - днем только +12 градусов.

 

 

Ранее мы писали о том, что с 24 сентября, в Украине кардинально изменится погода. После тепла придут дожди, похолодание и даже возможны заморозки в отдельных регионах.

